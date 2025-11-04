Es importante limpiar el polvo de las plantas: el ingrediente de la nevera que las dejará brillantes y más verdes

Las plantas no solo necesitan agua o más sol para estar relucientes, hay que cuidarlas de la mejor manera posible. A veces, nos olvidamos de eliminar el polvo que se acumula en sus hojas y es un paso esencial para mantenerlas limpias, mejorando su aspecto y que así puedan realizar de forma correcta la fotosíntesis.

Plantas de interior | Freepik

Al igual que en los muebles de las casas, el polvo deja un aspecto de suciedad y poco cuidado, y en las plantas ocurre lo mismo. Además se forma una capa que impide que la luz solar llegue con normalidad. Por eso hay que limpiar las hojas de manera regular, para que no se debiliten y se apaguen con el paso del tiempo.

¿Por qué es importante limpiar el polvo a las plantas? | iStock

Puedes hacerlo con un paño húmedo a temperatura ambiente, a ser posible el uso de agua blanda, la que contiene menos cal, para evitar que aparezcan manchas. En caso de hablar de plantas grandes o árboles como ficus o pinos, bastará con regarlos con una manguera.

Más allá de un mantenimiento básico, hay un truco casero que te sorprenderá por su eficacia, abre la nevera y busca una cerveza. Sí, así es, y es que si aplicas cerveza en un algodón y lo pasas por encima de las hojas, dejará un acabado más limpio y brillante con un aspecto de vivacidad, como el que tiene de forma natural. Esta bebida alcohólica fermentada tiene una composición rica en azúcares y levaduras que protege frente al polvo y crea una capa ligera que potencia el color verde.