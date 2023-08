¿Qué es SIBO y por qué se habla de ello en las redes sociales?

Existen personas que sufren cada vez que se acerca el momento de la comida. Y no, no es porque no les guste comer o tengan algún tipo de trastorno alimenticio. Se trata de una incómoda situación que experimentan después de la ingesta de cualquier alimento, que se caracteriza por una hinchazón abdominal muy exagerada y, en algunos casos, dolor. Esta reacción tiene nombre y cuenta con una explicación.

Hablamos del Síndrome del Intestino Delgado con Sobrepoblación Bacteriana, conocido como SIBO por su nombre en inglés "Small Intestine Bacterial Overgrowth". Se trata de una reacción que ocurre cuando nuestro sistema digestivo, donde viven miles de bacterias, se encarga de realizar correctamente la absorción de nutrientes. Sin embargo, el problema llega cuando estas bacterias empiezan a comportarse de manera anormal y producen un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado.

¿Qué es el SIBO?

Normalmente, en el intestino delgado debería haber una colonización bacteriana mínima para asegurar la absorción adecuada de los nutrientes. No obstante, como en este órgano hay demasiadas bacterias, estas terminan compitiendo entre ellas por los alimentos y esta situación termina provocando una mala absorción y genera deficiencias nutricionales.

Hay varios factores que pueden causar la aparición del SIBO como las intervenciones digestivas, las enfermedades infamatorias intestinales, como la enfermedad del Crohn, la reducción de la secreción de ácido clorhídrico, las alteraciones secundarias a infecciones gástricas o los cambios anormales en el PH del intestino delgado, entre otras situaciones. El estrés, no descansar bien o una mala alimentación pueden agravar esta enfermedad.

Por otro lado, no se conocen muchos tratamientos para combatir dicha afección. Normalmente, el tratamiento del SIBO incluye el uso de antibióticos para reducir la población bacteriana en el intestino delgado, aunque muchas veces esto no es suficiente.

Por otro lado, en algunos casos, esta reacción puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, generando dificultades en el diagnóstico y provocando la aparición de algunos síntomas como la pérdida de peso, la diarrea o, incluso, la depresión. De esta manera, es muy común que muchas personas estén padeciendo esta enfermedad sin recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Por este motivo, muchas veces nos referimos a esta afección como "la pandemia silenciosa", la cual se está viralizando en redes sociales gracias a los casos que muchas personas están compartiendo en sus perfiles.

Algunos testimonios de influencers

Muchos usuarios en redes sociales han compartido sus experiencias y han animado a que algunos influencers compartan sus casos y expliquen cómo es su vida para dar visibilidad a esta condición gástrica. Es el ejemplo de las tiktokers @mariasegarr y @sareur, dos chicas que padecen SIBO. "Me siento embarazada constantemente", publicaba la primera.

Ambas explican que no es fácil convivir con dicha condición, sobre todo por los efectos psicológicos que conlleva verse hinchada cada vez que se realiza una comida. Una incómoda reacción que obliga a solo beber agua y llevar una dieta muy restrictiva que provoca tener que decir "no" a muchos planes con amigos.