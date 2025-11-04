Medias compresivas: cómo se ponen, cuándo se deben usar y qué tipos hay

Las medias de compresión son prendas elásticas diseñadas para ejercer una presión gradual sobre las piernas, favoreciendo así el retorno de la sangre hacia el corazón.

Su tejido ajustado comprime con mayor intensidad la zona del tobillo y va disminuyendo la presión a medida que sube por la pierna, lo que ayuda a prevenir la acumulación de sangre en las venas y mejora la circulación.

Gracias a este efecto, son una herramienta muy útil para aliviar la sensación de piernas cansadas, reducir la hinchazón o edema, y prevenir problemas como las varices.

Medias de compresión | iStock

Cómo se ponen

Lo peor de usar este tipo de medias es su modo de empleo, es decir, cómo ponerlas. Debido a que son unas medias que se ajustan tan bien a la pierna, que comprimen, la metodología para ponerlas es un poco difícil.

Es por eso que contamos con los consejos de dos farmacéuticas, quienes enseñan, a través de un vídeo de Instagram, cómo se deben colocar las medias de compresión para hacerlo de la manera más fácil posible.

1. Coge la media de compresión y dale la vuelta. Tiene que quedar del revés.

2. Agarra la punta de la media, lo que sería la punta del pie, y métela un poco para dentro.

3. Ahora, coloca el pie en la media, la punta de los dedos en la punta que has puesto para dentro.

4. Poco a poco, ves subiendo la media compresiva, hasta que la tengas completamente colocada.

Cuando se deben usar

Las medias de compresión se utilizan para aliviar síntomas como el dolor, la pesadez y la hinchazón en las piernas, además de prevenir problemas circulatorios como las varices, las arañas vasculares y la formación de coágulos sanguíneos.

Son especialmente beneficiosas para las personas que pasan muchas horas de pie o sentadas, para quienes tienen dificultades de circulación, las mujeres embarazadas y quienes se están recuperando de una cirugía.

Se recomienda colocarlas por la mañana, antes de que las piernas comiencen a hincharse, y llevarlas puestas durante todo el día para mantener una buena circulación. Por la noche, deben retirarse para permitir el descanso de las piernas y favorecer la comodidad.

Tipos de medias de compresión

Existen diferentes tipos según su finalidad y el nivel de presión que ejercen. Las medias de compresión ligera están diseñadas para el uso diario, especialmente recomendadas para quienes permanecen muchas horas de pie o sentados, ya que ayudan a mejorar la circulación y a evitar la sensación de cansancio en las piernas.

Por otro lado, las medias médicas o terapéuticas se utilizan bajo prescripción profesional y se clasifican según su grado de compresión, medido en milímetros de mercurio.

Además, su uso se ha extendido al ámbito deportivo, donde se emplean para mejorar la recuperación muscular, reducir la fatiga y favorecer el rendimiento tanto durante los entrenamientos intensos como después del ejercicio.

Deportista utilizando medias compresivas | Freepik

Cómo elegir

La elección de las medias de compresión depende de las necesidades individuales y del tipo de afección, ya que se clasifican según la presión que ejercen.

Para el uso diario, los viajes o la práctica deportiva, la compresión ligera suele ser suficiente. En casos de venas varicosas leves o moderadas, hinchazón o para quienes permanecen mucho tiempo de pie, se recomiendan medias de compresión moderada o fuerte.

Medias compresivas | Pexels

En situaciones más graves, como edemas severos o tratamientos postoperatorios, es fundamental consultar a un médico para valorar la necesidad de una compresión muy fuerte.

Además de la presión, es importante considerar la altura de la media, que debe cubrir al menos la zona afectada. Las medias cortas resultan efectivas para problemas venosos localizados en la parte inferior de la pierna. Las medias largas se recomiendan cuando los síntomas se extienden por encima de la rodilla. Los pantys o medias hasta la cintura son adecuados para afecciones más extensas.