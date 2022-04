Ser amigo de tu ex: ¿es una buena idea?

No todas las relaciones sentimentales acaban en malos términos. Hay quienes barajan la posibilidad de quedar "como amigos" y que luchan por conservar un vínculo de amistad sólido y sano. Pero, ¿realmente es una buena idea ser amigo de tu expareja o se debería de cortar de raíz cualquier tipo de contacto?

Con tal de dar respuesta a estas dudas y descubrir los pros y los contras, desde NovaMás hemos hablado con David Gómez (en Instagram, @davidgomezpsicologo), psicólogo especialista en sexualidad humana y relaciones afectivas. Así pues, nos asegura que valorar si es buena idea o no tener una amistad con tu expareja "depende de muchas variables".

Y es que, antes de tomar una decisión, se debería plantear "si la relación de pareja ha sido sana, si ya está superada la ruptura, si se recuerda con dolor o si se ha trabajado bien la desvinculación afectiva". Por otro lado, también es buena idea tener en cuenta a la otra persona y hablar sobre ello: "la comunicación es clave a la hora de construir y mantener cualquier tipo de vínculo afectivo sano", recuerda el psicólogo.

Cómo analizar pros y contras

Para poder evaluar los pros y los contras que se pueden encontrar al seguir manteniendo el contacto con un ex, Gómez explica que se puede plantear un ejercicio que consiste en dibujar en un papel una tabla de costes y beneficios e ir rellenándola reflexivamente. Hay que "intentar ser objetivos para no dejarnos llevar por idealizaciones o anhelos de cómo nos gustaría que fueran las cosas, sino centrarnos en cómo son realmente a día de hoy", aclara.

Uno de los aspectos que la sociedad actual suele juzgar más es el tiempo que se ha dejado entre la ruptura y la amistad e incluso la duración de la relación en sí misma. Sin embargo, para David Gómez, "la variable del tiempo es la menos importante; depende mucho más del vínculo, ya que se puede ser amigo de un ex en relaciones de 3 meses o de 10 años".

¿Cuándo no es recomendable ser amigo de tu ex?

Las relaciones de amistad sanas requieren cuidado y confianza. Por ello, en casos de "dependencia emocional o de relaciones tóxicas, de maltrato o en las que hemos sufrido, es imposible ser amigo del ex", asegura el experto. Es más, algo que no hay que olvidar es que para poder generar este lazo amistoso la ruptura tiene que estar completamente superada.

El modo más eficaz para darse cuenta de si esta relación de amistad está siendo sana es tantear planteamientos como "si me vinculo desde la libre elección, si me aporta y me suma, si no sufro y no me genera ansiedad, si me siento libre, si me trata con respeto y si este vínculo es similar al resto de amistades que tengo con otras personas". Al fin y al cabo, si la relación de pareja fue tóxica, ¿por qué ahora tendría que ser diferente?

