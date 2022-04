Señales inequívocas de que tu ligue de Internet no es de fiar

'El estafador de Tinder' nos ha hecho reflexionar a todas sobre el engaño y el peligro que puede haber detrás de las personas que conocemos a través de una pantalla. Afortunadamente, el caso que trata este exitoso documental de Netflix no es la situación más común dentro de las llamadas "estafas amorosas".

Esta modalidad de engaño consiste en conseguir la confianza y el vínculo afectivo de la víctima hasta obtener algún beneficio de ella, generalmente, dinero. En este tipo de delitos, las aplicaciones de citas y las redes sociales se han convertido en el mayor aliado para los estafadores, que pueden crear toda una nueva identidad alrededor de su imagen con el fin de conseguir su objetivo.

Internet es un arma de doble filo. Por un lado, la capacidad que nos ofrece para comunicarnos es infinita, pero, por el otro, diluye el contacto físico y real, tan necesario para establecer relaciones auténticas.

Por esta razón, cuando estamos conociendo a alguien a través de una aplicación, es normal que nos salten algunas alarmas: ¿Estaré hablando con un chiflado? ¿Un psicópata? ¿Un pervertido? ¿Qué querrá realmente de mí? Y más aún, si empezamos a percibir cosas extrañas.

Para no encontrarnos con situaciones desagradables, no hay nada mejor que ser conscientes y seguir las recomendaciones de una profesional. Por eso, en NovaMás, hemos hablado Silvia Llop, psicóloga del amor. Llop es autora del libro 'Mándalo a la mierda' y propietaria de una cuenta de Instagram (@silviallopb) con casi 60 mil seguidores.

¿Qué riesgos puede tener conocer a alguien a través de las aplicaciones de citas?

Según Llop, uno de los principales riesgos de conocer a una persona online "es el de crear un enganche emocional antes de conocerla" y, luego, que, en la vida real, esa persona no nos aporte lo que esperábamos. Por otro lado, también existe, según la psicóloga, el riesgo es formarse en la mente una idea de cómo es esta persona que, después, no se corresponda.

"Esto hace que en la primera cita puedas llevarte un buen chasco, ya sea porque la imagen que te formaste de esa persona no coincide con lo que te encuentras, o porque esa persona no ha sido honesta con la información que ha dado en su perfil", tanto a nivel físico, como de actitudes, asegura Llop.

Para evitar este desengaño, la experta recomienda proponer a tu ligue hacer una videollamada y mandaros fotos a tiempo real antes de tener la primera cita.

¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra relación online es de fiar?

La psicóloga del amor señala que, el indicio más importante para saber si una relación por Internet es, o no verdadera, es fijarnos en si esta persona está siendo incoherente. Por ejemplo, "que te diga que eres muy importante en su vida, pero desaparezca durante días", explica Llop.

"También es importante estar alerta a peticiones que son desproporcionadas en la fase en la que estáis", continua, "como, por ejemplo, dinero, un favor muy grande o fotos subidas de tono."

Por último, la experta también recomienda que nos salten las alarmas cuando, sin apenas conocernos, nos halague de una forma exagerada. Si es el caso, puede deberse, según la psicóloga, a estos factores:

"Te está haciendo un 'love bombing' en toda regla (bombardeo de amor) porque quiere conquistarte para fines egoístas", o "tiene un atracón de química y te ha idealizado. Eso significa que está enamorándose de la imagen que se ha formado de ti, no de la realidad", explica.

¿Hay algún tipo de información que jamás debamos dar a nuestro ligue online?

Silvia Llop recomienda que, con la información que compartimos, nos comportemos igual que si la otra persona fuera un extraño. "Usa tu sentido común, no des datos que no sientas que tengas que dar a alguien a quien no conoces. Aunque parezca un candidato maravilloso y tenga una buena tableta de chocolate o te haga reír como nadie", apunta la psicóloga.

Por lo tanto, si aún no conocemos suficiente a la persona y, aunque su forma de comunicarse nos genera confianza, debemos ser muy cuidadosas con el tipo de información que compartimos.

Si he sufrido un engaño amoroso online, ¿cómo puedo protegerme?

Sílvia Llop asegura que no hay mejor remedio para la protección contra los desengaños amorosos que "una autoestima fuerte". De hecho, ella misma imparte una formación titulada 'Encuentra el amor en Tinder (o en cualquier otro lugar)', en el que imparte un módulo especializado en autoestima.

Cuando nuestra seguridad en nosotras mismas está reforzada, podemos identificar, según la psicóloga, todas las banderas rojas que nos hacen poner límites frente a las personas que estamos conociendo.

"Si alguien te deja en visto durante días y luego te habla como si nada, es una bandera roja. También si un día parece que te adora y al siguiente no le interesas, o si te hace 'gaslighting'. Es decir, te niega algo que ha pasado realmente y te hace sentir como si estuvieras loca", explica Llop.

Por último, Silvia recomienda no perder tiempo esperando a que la otra persona cambie o nos dé lo que necesitamos. "Elige no invertir tu energía en alguien que no es claro o que te está liando la cabeza. Y deja tu espacio emocional libre para que pueda llegar alguien que te dé paz e ilusión a partes iguales", concluye.

