Los riesgos de usar zapatos planos

¿Eres de esas personas que usan zapatos planos para estar más cómodo? Millones de personas en todo el mundo creen que los zapatos planos son buenos y que los tacones son malos para nuestros pies, pero esto no es del todo cierto. Abusar de los zapatos planos también puede ser tan perjudicial para la salud tanto como los tacones. A continuación, te contamos el porqué.

Los zapatos de tacón causan muchos problemas de salud, porque cuando haces uso de él no distribuyes el peso de forma equilibrada sobre los pies, su uso ocasiona todo tipo de molestias y a largo plazo puedes desarrollar trastornos y ser más propenso a sufrir lesiones musculoesqueléticas, por lo que, el uso de zapatos planos parece una alternativa mejor.

Sin embargo, no todos los zapatos planos se adaptan bien a la forma correcta de la suela del pie. Al no tener un buen apoyo, no amortiguamos bien los golpes e impactos que sufre la extremidad. De hecho, tampoco tienen un buen apoyo para el arco del pie y esto hace que desarrolles un arco más aplanado.

Si usas zapatos planos todos los días, como bailarinas, sandalias, chanclas y similares, el tendón de Aquiles se carga demasiado y causa un dolor en los músculos de la pantorrilla, en los talones y sobre todo en las articulaciones. De esta forma, la postura empeora porque sobrecarga las lumbares y de manera inconsciente haces una hiperextensión de las rodillas.

Aunque pienses que jamás te ha pasado y llevas años usando este tipo de zapatos, no te confíes. Es solo cuestión de tiempo, ya que a partir de unos años sufrirás las consecuencias, al igual que si has abusado de los zapatos de tacón o de las plataformas.

El calzado más adecuado debe tener hasta 4 centímetros de elevación en el talón. Así el peso se distribuye mejor sobre los pies sin cargar las extremidades y evitando perjudicar la salud. Aunque se aconseja emplear este tipo de calzado, no hay que renunciar por completo al uso de zapatos planos y de tacón, debes llevarlos puestos con menos frecuencia y no abusar de ellos.

