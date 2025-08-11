JARDINERÍA FÁCIL
Llena tu hogar de verde: 10 plantas que puedes reproducir por medio de esquejes
¿Sabías que puedes multiplicar tus plantas sin gastar dinero en semillas? La técnica de reproducción por esquejes es una manera sencilla y ecológica de prolongar tus especies favoritas. ¡Decora tu hogar con más naturaleza!
La reproducción por esquejes es un método muy eficaz usado tanto por jardineros aficionados como por expertos. Permite obtener copias genéticamente idénticas a la planta madre y consiste en cortar un tallo, hoja o raíz para que eche sus propias raíces, formándose así una nueva planta.
Esta técnica es rápida y además económica, por lo que hemos decidido presentarte 10 especies de plantas en las que puedes implementarla:
1. Rosal: corta un tallo joven y sano, y colócalo en tierra húmeda o agua hasta que enraíce.
2. Geranio: muy fácil de propagar, basta con un trozo de tallo con al menos un par de hojas.
3. Hiedra: ideal para interiores, se reproduce bien estando en agua.
4. Poto: uno de los más agradecidos, metiendo un tallo en agua enraíza en pocos días.
5. Lavanda: elige tallos semileñosos y colócalos en una tierra ligera.
6. Albahaca: perfecta para no tener que comprarla, la mantendrás siempre fresca en tu cocina, pues se multiplica con rapidez estando en agua.
7. Hortensia: los esquejes deben tener varios nudos y mantenerse húmedos hasta que formen raíces.
8. Menta: al igual que la albahaca, en agua se reproduce con facilidad.
9. Ficus: se propagan bien por esquejes, especialmente variedades como el ficus benjamina.
10. Buganvilla: necesita temperaturas cálidas y algo de paciencia, pero también puede reproducirse mediante esquejes.
Saca tu faceta de jardinería, es una idea sostenible con la que alargar la vida de tus plantas, y hasta podrás compartirlas con tus amigos y familiares. Sentirás mucho orgullo al ver crecer tu propio jardín en casa.
