Llena tu hogar de verde: 10 plantas que puedes reproducir por medio de esquejes

La reproducción por esquejes es un método muy eficaz usado tanto por jardineros aficionados como por expertos. Permite obtener copias genéticamente idénticas a la planta madre y consiste en cortar un tallo, hoja o raíz para que eche sus propias raíces, formándose así una nueva planta.

Esta técnica es rápida y además económica, por lo que hemos decidido presentarte 10 especies de plantas en las que puedes implementarla:

Jardinería | Unsplash

1. Rosal: corta un tallo joven y sano, y colócalo en tierra húmeda o agua hasta que enraíce.

2. Geranio: muy fácil de propagar, basta con un trozo de tallo con al menos un par de hojas.

3. Hiedra: ideal para interiores, se reproduce bien estando en agua.

4. Poto: uno de los más agradecidos, metiendo un tallo en agua enraíza en pocos días.

5. Lavanda: elige tallos semileñosos y colócalos en una tierra ligera.

Campo de lavanda | pixabay

6. Albahaca: perfecta para no tener que comprarla, la mantendrás siempre fresca en tu cocina, pues se multiplica con rapidez estando en agua.

7. Hortensia: los esquejes deben tener varios nudos y mantenerse húmedos hasta que formen raíces.

8. Menta: al igual que la albahaca, en agua se reproduce con facilidad.

9. Ficus: se propagan bien por esquejes, especialmente variedades como el ficus benjamina.

10. Buganvilla: necesita temperaturas cálidas y algo de paciencia, pero también puede reproducirse mediante esquejes.

Saca tu faceta de jardinería, es una idea sostenible con la que alargar la vida de tus plantas, y hasta podrás compartirlas con tus amigos y familiares. Sentirás mucho orgullo al ver crecer tu propio jardín en casa.