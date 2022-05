Descansar bien es esencial para nuestra salud y para afrontar el día con fuerza. Al ir a dormir, los ronquidos pueden hacer que nuestro descanso se vea interrumpido, haciendo que nos despertemos cada dos por tres y que nos cueste conciliar de nuevo el sueño. Esto por lo general ocurre cuando dormimos con alguien que ronca y no cuando lo hacemos nosotros mismos, ya que no nos damos cuenta. Sin embargo, tampoco queremos molestar a quien descansa a nuestro lado o cerca de donde nos encontramos nosotros. Por esta razón, conviene saber qué podemos hacer para evitar los ronquidos. Pero, ¿por qué se producen los ronquidos?

Los ronquidos se producen cuando el aire tiene dificultad para pasar libremente por las vías que conectan la boca y la nariz. Esto hace que en la garganta se produzcan vibraciones, responsables de generar el característico ruido de los ronquidos. Los ronquidos pueden ser fruto de una anomalía, como la apnea del sueño (trastorno que produce interrupciones momentáneas de la respiración mientras una persona duerme) o simplemente por una congestión nasal.

De cualquier modo, existen remedios caseros para acabar con los ronquidos. Si quieres conocerlos, te lo contamos en nuestro vídeo.

Ejercitar la musculatura de la garganta y de la lengua

Si ejercitamos los músculos de la garganta y de la lengua, fortaleceremos estas zonas y de esta forma conseguiremos que al dormir, la lengua no se vaya hacia atrás. Los ejercicios consisten en sacar la lengua todo lo lejos que puedas, y llevarla arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, un par de veces. También puedes sumar a esto otro ejercicio como es presionar la parte delantera del paladar con la punta de la lengua y sin dejar de presionar deslizar hacia atrás.

Limpiar la nariz con suero fisiológico

Además del suero fisiológico, también puedes utilizar vapores u otros remedios descongestivos de la farmacia que permitan eliminar el tapón que congestiona las vías nasales. Así podrás respirar perfectamente y evitarás los ronquidos molestos al dormir.

Bebe mucha agua

Para retirar el exceso de mucosidad, conviene beber mucha agua, ya que gracias a una cantidad favorable de este líquido, evitaremos que se formen tapones y terminemos con congestión nasal. Además, al tragar, también ejercitamos la garganta.

Cena al menos dos horas antes de dormir

Además de controlar nuestro peso, es recomendable cenar un par de horas antes de irnos a la cama, además de procurar que sean alimentos fáciles de digerir. También otro consejo muy efectivo es evitar el consumo de lácteos y alcohol hasta cuatro horas antes de acostarse.

