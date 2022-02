5 signos sobre la falta de sueño y 5 soluciones para empezar a dormir bien

Cuando nos hemos pasado la noche dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, sabemos que al día siguiente nos sentiremos cansados, nerviosos y de mal humor. Pero las consecuencias negativas de no dormir las ocho horas recomendadas por los expertos van mucho más allá de generarnos un mal día. A largo plazo, no descansar en condiciones tiene efectos mucho más graves.

La falta de sueño agota nuestras capacidades mentales y pone en riesgo nuestra salud física. Las investigaciones han relacionado la falta de sueño con diferentes problemas de salud, desde el aumento de peso hasta un sistema inmunológico debilitado. Para solucionarlo, lo primero que debemos hacer es reconocer aquellos signos que indican una falta real de sueño.

Consecuencias de la falta de sueño

Más allá de sentirnos perezosos, débiles e improductivos, o de tener las ojeras más marcadas de lo normal, existen otros síntomas importantes a tener en cuenta para identificar la escasez persistente del sueño. Toma nota.

1. Tienes hambre a todas horas

La razón es sencilla. Cuando el cerebro no obtiene la energía que necesita a través del sueño, intentará encontrarla en los alimentos. Si no descansamos, nuestro cerebro puede aumentar la producción de grelina, también conocida como la hormona del hambre, y cambiar los niveles de leptina, la hormona de la saciedad. En definitiva, no descansar puede hacer que nuestro cuerpo anhele grasas y azúcares. Por esto, uno de los efectos menos deseables de la falta del sueño es, a veces, el aumento de peso.

2. Tienes las emociones a flor de piel

Los nervios también tienen mucho que ver con no dormir adecuadamente. Cuando se produce una grave falta de sueño, nuestras emociones están fuera de control. Nos volvemos hipersensible a los estímulos emocionales e incluso las cosas que normalmente no nos hacían perder la paciencia, ahora podrían causarnos ansiedad, tristeza o rabia. Afectando directamente a nuestras relaciones.

3. No eres capaz de concentrarte ni de tomar decisiones

Lo sabes porque te resulta más difícil de lo normal administrar proyectos en el trabajo y mantener los quehaceres del hogar en orden. Y es que, según los expertos, la privación del sueño puede afectar a la velocidad y el procesamiento cognitivo de alto nivel. Esto significa que las funciones esenciales, como la resolución de problemas o la gestión del tiempo, se vuelven aún más difíciles de llevar a cabo cuando no descansamos. No dormir bien significa, por tanto, no poder dar el 100% en el trabajo o en nuestras relaciones, y no prestar atención a los detalles que nos rodean.

4. Tienes la piel especialmente apagada

Si no duermes bien o lo suficiente, tu piel también te reclamará atención. La cara es capaz de mostrar nuestro bienestar y también nuestro malestar. Para mantenerla sana, además de seguir una dieta saludable y usar protección contra los rayos UV, también es fundamental dormir una media de 8 horas. De hecho, existe un vínculo entre la falta de sueño y el acné, pues el sueño controla las hormonas en el cuerpo, y también con el envejecimiento prematuro de la piel.

5. Tu cuerpo no responde

El dolor físico se presenta de muchas formas y, a menudo, parece surgir de la nada. Señal inequívoca de que no estás durmiendo lo suficiente. Una escasez aguda de sueño puede hacer nuestros músculos se inflaman más de lo normal. Y no sólo eso, también puede tener un impacto negativo en el aprendizaje posterior. Es decir, puede afectar a nuestra capacidad de concentración y, a nivel de psicomotricidad, reducir nuestro tiempo de reacción y dificultarnos el movimiento.

5 consejos para combatir la falta de sueño

La mejor forma de tratar la falta del sueño es, obviamente, dormir lo suficiente: idealmente de 7 a 9 horas cada noche. Esto es muy fácil de decir, pero no tanto de llevar a cabo para esas personas que tienen verdaderas dificultades para conciliar el sueño. Para ellos, los expertos recomiendan realizar una serie de rituales antes de irse a dormir.

No tomar cafeína después del mediodía.

Evitar echarse la siesta durante el día.

Acostarse y levántese siempre a la misma hora.

Evita el alcohol o las comidas pesadas antes de acostarse.

Dedicar la hora antes de acostarse a realizar actividades relajantes, como leer o meditar.

