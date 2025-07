Lilium: el nuevo espéculo vaginal que no causa dolor

Incluso la mujer más valiente, decidida y segura de sí misma puede sentirse incómoda o vulnerable cuando acude a una revisión ginecológica. Y no es para menos. En pleno siglo XXI, uno de los instrumentos más utilizados en las consultas ginecológicas sigue siendo el espéculo vaginal, una herramienta metálica o de plástico rígido que, para muchas mujeres, representa una experiencia dolorosa, invasiva y fría.

El espéculo se introduce en la vagina para separar sus paredes, gracias a una bisagra que abre dos espátulas. Esto permite al especialista observar el cuello del útero y tomar muestras, por ejemplo, para citologías o biopsias. Pero más allá de su función médica, la experiencia de uso deja mucho que desear, muchas mujeres lo describen como incómodo y molesto. Lo más sorprendente es que este instrumento apenas ha cambiado desde su invención hace más de 150 años. Pero esta historia está a punto de cambiar.

Ginecóloga realizando un examen pélvico | iStock

El vídeo que lo cuenta el problema

La creadora de contenido Júlia Salander, conocida en redes como @salander33, compartió recientemente en su cuenta de Instagram un vídeo que presenta un descubrimiento que podría transformar la forma en la que millones de mujeres viven sus revisiones ginecológicas, un nuevo espéculo diseñado para no causar dolor.

"A mí siempre me ha dolido un montón, y no estoy sola", declara Júlia. Para comprobarlo, lanzó una encuesta entre sus seguidoras. Participaron más de 52.000 personas. El 50% confesó que el espéculo les resulta molesto, un 12% aseguró que les duele mucho, por lo tanto sumando el resultado "el 62% no le hace ninguna gracia".

Una respuesta masiva que demuestra que lo que durante años se ha considerado "normal" en realidad es un problema compartido por miles y posiblemente millones de mujeres.

Lilium, el próximo espéculo

La buena noticia es que ya hay una alternativa sobre la mesa. O, más bien, en el laboratorio. Dos investigadoras de la Universidad de Delft (Países Bajos), Tamara Hoveling y Ariadna Izcara Gual, han creado el espéculo Lilium, un dispositivo inspirado en la flor del lirio que promete cambiar radicalmente la experiencia ginecológica.

Este nuevo diseño rompe por completo con el concepto tradicional. Para empezar, está hecho de caucho semiflexible, lo que le permite adaptarse al cuerpo sin causar la presión dolorosa del espéculo convencional. Es capaz de soportar la tensión de las paredes vaginales sin perder suavidad ni elasticidad, lo que lo hace mucho más cómodo para la paciente.

Lirio blanco | Freepik

Además, su estructura también es diferente, está compuesto por tres "pétalos" que se abren de manera gradual, controlados por un tubo que regula la apertura sin generar brusquedad ni incomodidad. Esta forma biomimética no solo recuerda a un lirio, sino que también funciona de manera más delicada, respetando la anatomía femenina.

Por ahora, el espéculo Lilium sigue en fase de desarrollo, pero su acogida ha sido muy positiva tanto en entornos médicos como entre profesionales de la salud femenina. Se espera que en los próximos años pueda comenzar a implementarse en clínicas y hospitales de Europa, y más adelante, en el resto del mundo.