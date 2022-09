El remedio natural para prevenir las canas

El romero es una planta aromática que se suele encontrar en cualquier cocina de nuestras casas. Lo más común suele ser emplearlo para la gastronomía, proporcionándole a tus platos un sabor único.

Sin embargo, se le puede sacar mucho más partido a esta hierba ya que aporta una cantidad enorme de beneficios para nuestra salud: previene enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes, mejora el proceso digestivo o combate la falta de apetito.

Lo que tal vez no sepas es que el romero ayuda a evitar la caída de pelo y especialmente a prevenir la aparición de las temidas canas.

Romero para que las canas aparezcan lo más tarde posible

El romero es uno de los mejores remedios naturales para las canas. Es capaz de favorecer la circulación de nutrientes por cada una de las hebras del cabello, lo que son los folículos pilosos, gracias a que es un gran estimulante. Así, ayuda a prevenir el envejecimiento de la melena y, por tanto, poco a poco reduce las primeras canas.

Contribuye a la actuación de los llamados melanocitos. Estas son las células que se encargan de la pigmentación de nuestro cabello. Por eso se dice que el romero es un gran colorante natural, porque es un factor clave para que se retrase la aparición de las canas ayudando a que cada pelo dure mucho más tiempo con su tinte original.

Aprende a preparar un agua de romero

Necesitamos elaborar un agua de romero para aplicarla en nuestro cabello, lo que nos servirá para prevenir las canas. Si la cocina no es lo tuyo no te preocupes, la receta no podría ser más sencilla: ponemos a hervir medio litro de agua, y cuando entre en ebullición, metemos 300 gramos de romero fresco. Bajamos el fuego y lo dejamos hervir durante veinte minutos. Apagamos el fuego y añadimos dos cucharadas de vinagre de manzana.

Una vez hayamos completado todos estos pasos ya tendremos el agua de romero lista para aplicarla desde la raíz hasta las puntas de nuestro cabello, siempre y cuando el pelo esté húmedo. Al cabo de cinco minutos lo aclaramos y lo dejamos reposar un rato para que haga efecto. Con este remedio natural conseguirás que tu melena se vea rejuvenecida durante mucho más tiempo.

