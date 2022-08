¿Por qué no debes arrancarte las canas?

A todos nos llega el momento en el que la edad empieza a hacer mella en nuestro rostro. Por mucho que las luchas estéticas lleven a algunos a dejarse el dinero en tratamientos y ejercicios imposibles, nada puede parar el avance del tiempo. En muchos casos las canas pueblan nuestro cuero cabelludo de forma cada vez más notoria.

El hecho de que nuestro pelo comience a coger un tono cada vez más blanco es una situación que, en general, es muy temida por muchas personas, ya que las canas suelen estar asociadas al envejecimiento. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que hay personas a las que les empiezan a salir canas desde muy pronto debido al estrés.

Es por ello por lo que mucha gente opta por arrancarse las canas de la cabeza pensando que así van a conseguir eliminarlas de su cuerpo. Sin embargo, esto no se debería hacer y a continuación te explicamos por qué.

Qué le sucede a nuestro pelo si nos arrancamos las canas

El motivo no se encuentra en que al quitarte pelos salgan más. De hecho, no existe ninguna base científica que confirme que arrancarte un pelo haga que nazcan más. Quitarse canas no es bueno, pero no por la razón que señala este mito falso.

Cada pelo de nuestro cuerpo tiene un número limitado de ciclos de crecimiento. Al arrancar un pelo acortarás uno de sus ciclos y no comenzará el siguiente hasta al cabo de unos tres meses. Al arrancarte un pelo lo que estás haciendo es acelerar esos ciclos por lo que llegará antes el momento en el que no quede ningún ciclo sobre el que crecer ese pelo.

Además, es muy probable que puedas dañar el folículo piloso, que es la estructura en donde nace el pelo, provocando una infección en tu cabeza o también calvas en tu cabello que serán muy difíciles de disimular.

La doctora Pilar Yáñez, creadora de la marca de cosméticos Ducray, ha afirmado en un artículo para la revista de moda y belleza Telva que "arrancarse un cabello, no deja de ser una agresión y se van gastando ciclos capilares porque sólo tenemos entre 20 y 25 ciclos capilares por folículo piloso en el cuero cabelludo".

Por tanto, las canas no aparecen más frecuentemente si te has arrancado una. Son una parte inevitable del envejecimiento, por lo que crecerán más por el simple paso del tiempo ya que es el transcurso natural de la vida. Esta práctica no se debería llevar a cabo ya que aceleras los ciclos capilares y como consecuencia te irás quedando sin pelo en tu cabeza mucho antes de lo que esperabas.

Como conclusión, lo mejor que podemos hacer si queremos que las canas desaparezcan de nuestro cuerpo, es cortarlas, pero no arrancarlas para que no se gaste un ciclo capilar. También se pueden teñir o colorear el pelo para darle un aspecto más juvenil, o peinarse de determinadas maneras dejando un flequillo o una melena ondulada en vez de lisa para disimular lo máximo posible las canas sin tener que arrancarlas.

