Redes sociales y salud mental: El problema de Dani Martín que afecta a muchos adolescentes (signos de alerta)

Un reciente estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista científica ‘Nature Communications’, ha revelado que existe una correlación entre la insatisfacción de los adolescentes con la vida y el uso continuado de las redes sociales.

La investigación ha sido realizada por un equipo de científicos británicos liderado por Amy Orben, directora científica en la Unidad de Ciencias del Cerebro y Cognición y líder del programa de Salud Mental Digital.

El estudio apunta que, en la adolescencia más temprana se produce un aumento de la sensibilidad respecto a los contenidos de las plataformas sociales, que acaba perjudicando al bienestar emocional de los jóvenes.

A pesar de estar a miles de kilómetros del Reino Unido y tener muy poco que ver con la ciencia, este informe está relacionado con el cantante madrileño, Dani Martín. Pero, ¿qué tiene que ver la voz de El Canto del Loco con este estudio británico? Te lo explicamos.

Dani Martín revela los detalles de su vida personal

En su última publicación de Instagram, el vocalista de El Canto del Loco se ha abierto en canal y ha revelado detalles banales de su faceta más personal. Como, por ejemplo, que le gusta hacer mudanzas, madrugar y el arroz a banda, entre muchas curiosidades intrascendentes. El texto que acompaña la foto de Martín es un desnudo como el que ya mostró en su día en la carátula del álbum ‘Personas’ (2008), pero, está vez, al completo.

Las decenas de revelaciones que configuran las líneas de su discurso nos han permitido conocer al cantante de una manera íntima. Además, sin que nadie se lo hubiera pedido, simplemente, parece haber arrollado sus palabras sin tapujos. Sin duda, esta confesión inesperada ha sido, para muchos fans, uno de los mejores regalos que el cantante les podía ofrecer.

La crítica de Martín a las redes sociales

Sin embargo, Dani Martín no ha hecho esta publicación con la simple intención de dar a conocer los detalles de su vida íntima, sino que, detrás esconde un potente mensaje. Estas son algunas de las palabras con las que el cante abre el texto:

"Hay que crear contenido; hay que estar atento a las redes; hay que sacar singles todo el rato, hay que hacerse fotos nuevas, hay que tener muchos seguidores, hay que mostrar felicidad, hay que estar perfecto físicamente, hay que sonreír siempre, hay que estar en la onda que se lleve, hay que enseñar tu día a día. Hay que tener una pareja y enseñarle al mundo la felicidad que compartes. Hay, hay, hay… ay, qué agotador".

Acto seguido, empieza el desnudo del cantante en el que ofrece detalles de su vida de todo tipo:

"A veces estoy triste y me encanta pegarme una buena panzada a llorar y luego sentir que no era para tanto. Me encanta el último disco de Fito y Fitipaldis. Hoy voy a cenar pasta. Llevo un mes sin hacer deporte porque tengo una rotura fibrilar y no pasa nada. Tengo un poco de pereza, la verdad", ha escrito Martín. Entre sus palabras, también ha confesado que acude al psiquiatra.

La lectura detrás de las declaraciones de Martín es un proceso de humanización de su vida y de él mismo. El artista ha querido mostrar cómo, detrás de todas las vidas perfectas que se muestran a través de las redes sociales, existen personas con los mismos problemas, inseguridades, miedos e inquietudes mundanas que tenemos todos.

Detrás de las sonrisas perfectas y las vidas ajetreadas que se suelen ver en Instagram, el artista pone en valor la belleza de las cosas simples de la vida, que también tienen su parte mala y que no hace falta pintar de rosa o edulcorar, como lo hacen las redes.

Las redes sociales aumentan la insatisfacción con la vida

El mensaje de Dani Martín es totalmente coherente con los resultados del estudio de Amy Orben. El propósito de la investigación era descifrar si la exposición continuada a las plataformas sociales contribuye en una mayor o menor sensación de felicidad.

La macroencuesta ha sido realizada a más de 17.000 adolescentes durante un período de 7 años. Sus resultados han concluido que, las redes sociales tienen un impacto negativo en el bienestar emocional durante la pubertad (cuando los adolescentes son más sensibles a los cambios) y a los 19 años (cuando entran en una fase más adulta).

Tal y como ha sugerido Dani Martín, esta insatisfacción vital seguro que está muy motivada por la vida perfecta que pretenden proyectan el mundo digital y que a la vez que imposible de asumir.

