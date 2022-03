"La juventud es un gran momento, pero el presente también", declaraba Dani Martín. Unas palabras que iniciaban un mensaje conmovedor donde se abría a su millón de seguidores de Instagram haciendo un recorrido por lo que fue, lo que es y lo que será. Un texto que han hecho a muchos de sus fans viajar a aquella época con 'Zapatillas', donde volaba 'Peter Pan', aunque 'Ya nada volverá a ser como antes'.

Poco a poco el cantante ha abierto las puertas de su mente y su corazón para transmitir lo que siente en este momento, viviendo una etapa muy bonita, pero sin olvidar lo que le ha llevado hasta ella. "A veces busco esa frescura que tenía con 28, pero siento que eso es forzado ya. Prefiero sacar la verdad que tengo con 45, antes de hacerme el jovencito, que lo soy, pero me siento en otro lugar", confesaba junto a unas imágenes de su vida con su naturalidad y cercanía característica.

Una esencia que le hace ser quién es: "Me encanta enseñaros como ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro, que me equivoco mucho", continuaba diciendo y añadía: "Hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos". Unos eventos musicales que le han dejado llegar a muchas ciudades, pero también a muchos corazones, igual que ha hecho con este soliloquio donde ha revelado que lleva medicándose desde hace un año y medio y que eso le "está ayudando mucho".

En su narración ha querido dejar plasmado su futuro en la música, la que ha sido su aliada y apoyo, en lo bueno y en lo malo. "Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco, pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual, ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda. Me apetece hacer lo que me salga, lo que sienta", manifestaba.

Dani Martín siempre ha sido conocido por su faceta creativa y ha afirmado que le "encanta fantasear, crear, vivir, soy un desastre en muchas cosas y maravilloso en otras". Al final nadie es perfecto, pero lo importante es "vivir" sin importar las etapas. "Hay que vivir, hay que dejarse afectar, sentir, viajar, observar, salir de casa, conocer, aprender, errar… O no, pero a mí me sale así", expresaba el cantante que revelaba que es de las vivencias de donde salen sus canciones. Esas han sido quienes le dieron un nombre, junto a su imaginación y la invención del grupo que le llevó a la fama, 'El Canto del Loco', el que él se inventó y siente muy suyo, tal y como ha explicado. Una parte de su vida que recuerda al igual que su infancia, tanto la parte que le hizo daño, como la preciosa.

"Cómo me gustaría contarte, que el canto ya se acabó. Que me acuerdo cada martes, cuando comíamos los dos", dice la letra de la canción dedicada a su hermana, quién falleció en 2009, y que repercutió gravemente en la vida del artista. Un tema en el que contaba cómo había cambiado y lo que había dejado atrás, sin olvidarse de ella ni de su niñez, algo que también ha hecho ahora confesando que "Echo de menos a mi hermana, a mis amigos de la infancia. Echo de menos sorprenderme más por las cosas, echo de menos pasar más desapercibido".

En su parte final, ya en los comentarios de la publicación ha querido dar una última confesión: "Me da miedo la droga y me gustaría que la gente apreciara más aún la verdad que la inmediatez, aunque yo compuse La madre de José'', una frase que ha venido seguida por una pregunta con pinceladas de humor: "Cuantas contradicciones ¿eh?", terminando con "Pues ese soy yo. Daniel", haciendo que todos reflejen el cariño que se ha ganado a lo largo de estos años gracias a mostrar eso que ya cantaba en 2003, "la parte original", "la parte de verdad".

Seguro que te interesa...

Dani Martin celebra su 45 cumpleaños en un viaje romántico junto a su novia Meriloves