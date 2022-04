Dani Martín habla sobre el verdadero estado de su salud mental: "No me apetece cantar"

Dani Martín no tiene miedo a mostrarse tal y como es en sus redes sociales. Por eso, habla sin tapujos sobre su salud mental, sus altibajos emocionales, y en general, sobre la presión que siente al ser famoso.

Ahora, el cantante ha publicado un extenso comunicado en su cuenta de Instagram para denunciar la presión que ejercen las redes sociales para su salud mental. Una queja contra el "postureo".

Redes sociales y salud mental

Dani Martín ha defendido su derecho a tomarse un descanso de las redes sociales, y es que últimamente no se siente con fuerzas para publicar nada. "Hay que crear contenido; hay que estar atento a las redes; hay que sacar singles todo el rato que, si no, la gente se olvida. Hay que hacerse fotos nuevas…Hay, hay, hay… ay, qué agotador" comenzó diciendo.

De hecho, Dani Martín ha estado bastante desaparecido en redes porque ha estado de vacaciones: "He cogido 5 kilos comiendo patatas fritas y dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido. No he estado atento a las redes sociales, no me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva" confesó Dani Martín.

A Dani Martín no le gusta ser famoso

En esta publicación, se ha abierto en canal y se ha expresado como nunca antes sobre sus gustos, pero también sobre aquellas cosas de su vida que le agotan:

"Odio hacer fotos, me encanta que me pidan un autógrafo. No me gustan las cosas que están de moda. Me encanta tener 45 años y ver que me salen canas, algunas arrugas, ir a terapia".

Asegura que "el psiquiatra y mi trabajo me han salvado la vida. Creo que las redes sociales están haciendo daño a muchas personas. No me gusta ser famoso. Me gusta hacer canciones", pero últimamente "no me apetece cantar más de dos días seguidos".

Han sido muchos los que han aplaudido sus palabras, tanto fans como compañeros de profesión, que saben lo que es lidiar con la presión mediática.

