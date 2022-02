María Pombo no se pierden ni una y por eso ayer no faltó a la cita de Marta Lozano, que organizaba un evento en honor al primer aniversario de su marca, 'The Glowfilter'. Allí se juntaron cientos de influencers con los que hemos podido hablar, entre ellos se encontraba la pequeña de las Pombo que acudió acompañada de su marido, Pablo Castellano.

Hace unos meses, saltaban las alarmas de una posible relación entre el que fuera vocalista de 'El canto del loco', Dani Martín, y la influencer Meri Loves. Cuando saltó la noticia por aquel entonces, ambos llevaban unos tres meses de relación, tal y como confirmó la revista 'Lecturas'.

Horas más tarde, se conocía que al parecer ella era íntima amiga de María y Pablo, al igual que el cantante, y que ellos mismos habían sido los causantes de esa relación, ya que les habían presentado.

La pareja confirmaba finalmente su relación con un vídeo en la cuenta de Instagram de la influencer, en la que aparece bailando junto a una amigo del cantante y Dani aparece por detrás, de lo más divertido, desconcentrado a su chica.

Ahora, la casamentera de esta pareja se pronunciaba al respecto, en el ya mencionado evento al que acudió este miércoles, cuando le preguntábamos sobre cómo iba esta relación que ella, de alguna manera, hizo que surgiera: "Súper bien, súper enamorados y súper bien", afirmaba Pombo.

