¿Qué son los Hoyuelos de Venus y por qué gustan tanto?

¿Alguna vez te has fijado en los dos hoyuelos que decoran la parte baja de la espalda de algunas mujeres? Se llaman Hoyuelos de Venus y son uno de los grandes reclamos en el mundo de la cirugía estética.

Muchas personas pasan por quirófano para conseguir estas hendiduras que resaltan los glúteos y que supuestamente te hacen más sexy. Pero, ¿qué es cierto y qué no sobre estas cavidades? Lo analizamos.

¿Qué son los Hoyuelos de Venus?

Los Hoyuelos de Venus se llaman así porque las representaciones de esta diosa suelen tener hendiduras en la zona lumbar, como en el cuadro 'Las bañistas', del pintor realista francés Gustave Coubert.

Su nombre científico no resulta tan romántico; son las fosas lumbares laterales y aparecen a ambos lados de la columna vertebral -justo encima de los glúteos- marcando la zona donde se unen el hueso sacro con la pelvis.

Que se marquen o no estas depresiones, dependerá de lo corto que sea el ligamento y eso es una cuestión genética. Además, no siempre son visibles, ya que pueden ser poco pronunciadas o tener mucha grasa acumulada en la zona. No existe forma natural de conseguir este rasgo.

¿Por qué se relacionan con el erotismo?

En la mitología romana, Venus es la diosa del amor, de la belleza, de la lujuria y la fertilidad, por lo que el nombre ya denota erotismo.

Por otro lado, estos hoyuelos también se relacionan con la facilidad a la hora de tener orgasmos, ya que al ser una zona con poca grasa y con buena circulación, hay más sensibilidad y, por ende, más probabilidades de ser erógena. De todos modos, los documentos científicos rechazan la creencia popular de que las mujeres con Hoyuelos de Venus son mejores amantes.

Es más, los colectivos feministas denuncian los textos que relacionan las hendiduras lumbares con la fogosidad en las relaciones sexuales, ya que no deja de ser un gesto de cosificación de la mujer. Aun así, esa zona del cuerpo es objeto de fetiche para algunas personas.

Famosas con Hoyuelos de Venus

Otro motivo por el cual muchas mujeres aspiran a lucir estos hoyuelos en la espalda son los referentes que ven en las redes sociales. Famosas como Hailey Bieber, Kendall Jenner, Izabel Goulart o Miranda Kerr han posteado en más de una ocasión una foto de su espalda desnuda marcando estas fosas.

Al contrario que la Venus de Coubert, todas ellas tienen en común que son extremadamente delgadas, por lo que estos hoyuelos son muy pronunciados en sus cuerpos.

Pero la prueba de que este rasgo es genético y que no se consigue ni con el deporte ni adelgazándose es Emily Ratajkowski, que a pesar de tener un cuerpo muy definido, no presenta estas hendiduras en la espalda.

Los hombres también lo pueden tener

Como lo lees. En el cuerpo masculino se llaman Hoyuelos de Apolo, el dios romano de la luz y el Sol.

Igual que en el caso de las mujeres, también se considera un rasgo atractivo y que despierta sensualidad.

¿Cómo conseguirlos?

Como hemos dicho, se trata de algo genético que, si no lo tienes, no lo podrás conseguir si no decides someterte a una cirugía estética.

Pero si naturalmente sí los tienes, puedes potenciarlos definiendo la musculación de la parte baja de la espalda. Puedes probar con ejercicios como el levantamiento de cadera, sentadillas o la plancha de codos. Además, estos ejercicios te ayudarán a mejorar tu postura y a evitar dolores de espalda.

