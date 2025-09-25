Lo que tu piel revela cuando cambia de color sin razón aparente

La piel, además de ser una barrera protectora, nos avisa de lo que está pasando en el interior de nuestro organismo. Por eso, cuando cambia de color sin razón, no es una simple característica estética y conviene prestar atención.

La dermatóloga Ana Molina explica que estos cambios se deben a diferentes factores, y que pueden darnos pistas valiosas sobre la salud:

El enrojecimiento suele deberse a la dilatación de los vasos sanguíneos, y ocurre cuando padecemos quemaduras o inflamaciones. En cambio, si se vuelve permanente, podría estar relacionado con la rosácea o el abuso de alcohol.

Rosacea | iStock

Si la piel se torna azulada, ya entramos en un terreno más delicado: la cianosis, un fenómeno que indica la falta de oxigenación en sangre. Puede ocurrir por el frío extremo o el mal de altura.

Los tonos amarillos y verdosos también tienen su explicación. El amarillo puede estar vinculado al estrés o las enfermedades hepáticas, mientras que el verde suele deberse al uso excesivo de maquillaje o al consumo de tabaco.

Terminando por el más amado por todos, el bronceado. Un tono marrón muy favorecedor como resultado de la producción de melanina, en respuesta a la radiación solar.

bronceado | bronceado

El color de tu piel habla más de lo que imaginas, y entenderlo te ayudará a saber lo que tu cuerpo necesita.