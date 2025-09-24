Cada día tenemos más conceptos innovadores en nuestro vocabulario. Y cada vez son menos los que sabemos qué significan. Es por eso que en este artículo te vamos a enseñar uno de ellos: Qué es una amiga unicornio.

Lo hacemos de la mano de Consuelo Calderón, conocida en redes sociales como Mamá Sin Tips, creadora de contenido sobre maternidad y lifestyle. "Tener una amiga unicornio te ayuda mucho en la vida", afirma. ¿Tú también tienes una amiga unicornio? Vamos a descubrirlo.

Bases para tener una amiga unicornio

Consuelo empieza el vídeo diciendo que cree que "es importante tener gente que te rodee y, sobre todo, amigas unicornio". Es por eso, que la creadora de contenido ha regalado a su comunidad de seguidoras un vídeo explicativo de su versión de amiga unicornio.

Nos lo muestra con un dibujo en un papel, donde aparecen tres círculos que se unen por uno de los extremos, creando una área compartida entre los tres. Para saber si tienes una amiga unicornio, esta tiene que situarse donde se juntan las tres redondas.

Dos amigas en el parque con un bebé | Freepik

El primer círculo

En el primer círculo hay dibujado un corazón. Consuelo explica que "es una amiga que amas, con la que te llevas genial". No importa cómo la hayas conocido, si en el colegio o gracias a tus padres, lo importante es que la quieres mucho.

Pero, para ser amigas unicornios, eso no es suficiente. "Tienen que cumplir con dos cosas más", afirma la creadora de contenido.

El segundo círculo

En el segundo círculo hay dibujados dos niños, y es que, para Consuelo, es esencial que la amiga en cuestión "tenga hijos de la edad". Es importante que los hijos de ambas tengan edades muy parecidas, para que sea ideal para que jueguen juntos.

"Además de amarla, que tenga niños de la edad de los tuyos", remarca.

Dos amigas jugando con unas de sus hijas | Freepik

El tercer círculo

El tercer y último círculo presenta una casa dibujada. La pequeña influencer defiende que, además de los dos primeros requisitos, es necesario vivir cerca: "No tiene porque ser al lado, pero sí en el mismo barrio, que sea fácil verse".

"Son mamis felices, niños felices y te fuiste caminando o en coche", explica. "Te da esa habitualidad en el fondo", porque "la amiga unicornio es a la que ves dos o tres veces a la semana".

Dos amigas con sus hijos en el parque | Freepik

Amiga unicornio arcoíris

Y si aún quieres superar la amiga unicornio, existe la versión unicornio arcoíris o unicornio estelar. Según explica Consuelo, este es el caso cuando "las parejas o los maridos se llevan bien".

La creadora de contenido relata que "allá ya pasáis a tener una familia unicornio, con la que ya te puedes ir de vacaciones si quieres".