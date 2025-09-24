¿Por qué te cuesta tanto bajar de peso? Factores invisibles que juegan en nuestra contra

Cuando hablamos de perder peso, solemos centrarnos en contar calorías y hacer ejercicio. Sin embargo, el cuerpo y la mente son complejos y hay más factores a tener en cuenta: existen enemigos silenciosos que pueden sabotear tus esfuerzos.

Uno de ellos es la dopamina, el neurotransmisor del placer. Los alimentos ultraprocesados, como los snacks de bolsa, la liberan en grandes cantidades, lo que nos impulsa a seguir picoteando aunque no tengamos hambre real. A esto se le suma la llamada alimentación emocional, cuando sentimos que lo hacemos por ansiedad, estrés, tristeza o aburrimiento.

Bolsa de patatas fritas | iStock

La motivación también es saboteada a veces: si no consideras tu deseo de bajar algunos kilos como una meta personal y profunda, igual no te lo tomas tan en serio. De ahí la importancia de fijar objetivos realistas, como por ejemplo perder una cantidad pequeña cada semana, en lugar de centrarnos en el resultado final, que es más a largo plazo. ¡Hará que te motives a seguir al ver el progreso!

El entorno importa mucho a la hora de caer en la tentación. Por eso, procura hacer una compra saludable y no llenar la despensa de galletas, patatas fritas y aperitivos calóricos variados que se hagan comer si están a la vista. En su lugar, planifica las comidas con antelación y opta por platos más pequeños para controlar la cantidad.

Trucos para perder peso | Pxhere

Recuerda que, más allá de las calorías, la actividad física tiene múltiples beneficios para la salud, además de quemar grasa. El deporte mejora el ánimo, regula la presión arterial y nos da esa sensación de bienestar, que es también algo importante para ser constantes y poder sostener los buenos hábitos.

Perder peso requiere transformar nuestro estilo de vida, pero para bien. Los cambios solo llegan con esfuerzo y constancia, y si tienes esa actitud, alcanzarás tus objetivos con éxito.