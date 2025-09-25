Rihanna anuncia el nacimiento de su hija: cómo la maternidad ha transformado su vida junto a A$AP Rocky

Rihanna y A$AP Rocky acaban de dar la bienvenida oficial a su tercer hijo en común, y esta vez se trata de una niña. La cantante de Barbados compartió en Instagram una tierna foto con la pequeña y otra de unos diminutos guantes de boxeo rosas, un guiño al empoderamiento femenino.

En el texto que acompaña la publicación, la artista desveló que la bebé nació el pasado 13 de septiembre y que lleva por nombre Rocki Irish Mayers, un homenaje al padre, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers.

Rihanna llegada bebé | Instagram

Rihanna y su viaje en la maternidad

La historia de amor entre Rihanna y A$AP Rocky comenzó mucho antes de formar una familia. Se conocieron en 2012 durante los ensayos de una actuación en los MTV Video Music Awards. Aquella amistad se transformó en romance a finales de 2019, justo antes de la pandemia, y desde entonces han caminado juntos, con cautela pero con mucha complicidad.

En 2021 la relación ya estaba consolidada y Rocky confesaba en entrevistas sus ganas de ser padre junto a la mujer de su vida: "Cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la indicada", decía entonces. Un año después, en mayo de 2022, nacía RZA, su primer hijo. "Entras al hospital como pareja y sales como una familia de tres. Es una locura", confesó Rihanna sobre aquella experiencia que le cambió la vida.

En febrero de 2023, la cantante volvió a sorprender al mundo con un anuncio muy especial: en plena actuación en la Super Bowl, mostró su embarazo en directo. Ese mismo año nació Riot, su segundo hijo. "De lejos, lo más poderoso que he hecho como mujer... ¡Mis pequeños milagros!", escribió entonces en Instagram.

Sobre la experiencia de criar a dos niños, Rihanna confesó divertida: "Siempre pensé que sería madre de niñas, pero soy madre de chicos. Me encanta". Ahora, con la llegada de su primera hija, la familia ha equilibrado un poco esa balanza.

Rihanna, entre negocios y maternidad

A pesar de sus múltiples proyectos —desde su firma de belleza Fenty hasta su faceta como diseñadora—, Rihanna está completamente implicada en la crianza de sus hijos. Se muestra como una madre presente, disfrutando de cada etapa. Ha contado lo mucho que RZA idolatra a su padre y lo en serio que se ha tomado su rol de hermano mayor, cuidando con cariño a sus hermanos pequeños.

En sus redes, la artista comparte la cara más cercana y cotidiana: fotos de sus hijos jugando en casa, momentos familiares llenos de ternura o entrenamientos interrumpidos por los pequeños. Una imagen de “superwoman” que combina maternidad, trabajo y vida personal sin perder su esencia.

Mientras tanto, sus fans continúan a la espera de nueva música, pero Rihanna parece estar más centrada que nunca en este nuevo capítulo de su vida: el de ser madre de tres y disfrutar de su familia al máximo.