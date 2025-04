Pieles con rosácea: cosméticos y tratamientos médicos para tratarla

Se calcula que en el mundo hay más de 400 millones de personas que sufren rosácea, una enfermedad inflamatoria que afecta la piel de la cara, sobre todo en las mejillas, la nariz, la frente y el mentón. Se hace visible por el enrojecimiento facial y por la aparición de pequeños vasos sanguíneos y de granos parecidos al acné, pero sin puntos negros. En algunos casos, puede provocar sequedad, picor y enrojecimiento de los ojos y engrosamiento de la piel, especialmente en la nariz.

Es una patología crónica que, además, hace la piel más sensible, detalla Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. Aunque sea crónica, Ana Yuste, asesora dermocosmética de Rosalique, explica que se puede controlar "casi en su totalidad, siempre desde un enfoque integral" que va desde el cuidado de la piel hasta mejorar el estilo de vida, la alimentación y el estrés. Por su parte, Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, añade que si no se consigue controlar es "porque no estamos tratando adecuadamente desde dentro y fuera".

Por lo tanto, ¿cuáles son los mejores tratamientos para la rosácea?

Mujer con rosácea se aplica un cosmético | Freepik

Cosméticos para tratar la rosácea

Quienes sufren rosácea a lo mejor ya sabrán que los cosméticos de acción calmante son los más adecuados para tratarla y "evitar los brotes bruscos", cuenta Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, y apunta a los productos con "niacinamida, derivados del cobre, centella asiática y otros agentes calmantes". Según Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, estos aportan hidratación y "refuerzan la función barrera" gracias a los "adaptógenos como los extractos de setas o probióticos". Asimismo, recomienda que lleven factor de protección solar (SPF) porque la piel con rosácea puede "sufrir más los efectos del sol".

Más allá de estos "básicos", como dicen las expertas, estas sugieren sumar la exfoliación y el retinol para tener una rutina completa.

Yuste afirma que exfoliar va bien para eliminar de la piel el Demodex, un ácaro microscópico que "se alimenta de células muertas y residuos grasos" provocando sensibilidad, intolerancia y deshidratación en la piel. Este ácaro está en la piel de todos nosotros, "pero en las personas con rosácea, se multiplica". Sobre este tema, Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, recomienda exfoliar "dos o tres veces por semana" para reducir la presencia del Demodex y tener una piel "limpia, fresca y libre de residuos".

En cuanto al retinol, González tranquiliza a esas personas que piensan que los retinoides siempre irritan porque ahora hay fórmulas cosméticas "muy seguras" y aconseja utilizar retinal o reinART como alternativa. Nieto agrega que estos ingredientes renuevan la piel, regeneran y "permiten engrosar el tejido y volverlo más fuerte y resistente".

Como hemos comentado al inicio, una rutina de belleza con un "enfoque integral" incorpora también una alimentación adecuada. Por eso, Agustí cuenta que es imprescindible evitar bollería industrial, muchos azúcares, bollería industrial y comidas muy calientes o picantes. En cambio, es aconsejable incorporar suplementos alimenticios como los probióticos ("para una microbiología equilibrada") y omegas o ácido hialurónico (para "una correcta hidratación").

Mujer con rosácea | Freepik

Tratamientos médicos para la rosácea

Aparte de los cosméticos, existen tratamientos médicos como los que recomienda el Dr. José María Ricart, fundador y director médico de la clínica IMR: