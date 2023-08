¿Por qué parece que engordas cuando empiezas a entrenar?

Perder peso de forma saludable requiere adquirir hábitos tanto de alimentación como de ejercicio físico. Si alguno de estos dos aspectos no se cumple, el resultado no va a ser el deseado ni el más conveniente. Por ejemplo, perder peso modificando únicamente lo que comemos supondrá llevar a cabo una dieta hipocalórica, con la que no sólo perderás grasa, sino también masa muscular.

Por eso, uno de los efectos más comunes de esta estrategia es que se alcance un cuerpo más delgado, pero flácido y sin músculo. A esto debemos sumar la certeza de que restringir alimentos o reducir cantidades por debajo de la demanda de nuestro cuerpo no es sostenible en el tiempo.

Una vez que somos conscientes de la importancia de cumplir ambas premisas y que nos decidimos iniciar el entrenamiento, debemos tener claro cómo vamos a evolucionar.

Vamos a analizar qué sucede en nuestro cuerpo con el entrenamiento.

¿Es normal ganar peso cuando empiezas a entrenar?

Mucha gente abandona el ejercicio físico en las primeras semanas porque no ve resultados rápidos y pierde la motivación. Es probable que esos resultados sí se estén dando, pero no seamos capaces de observarlos simplemente con una báscula.

Cuando se parte un tamaño de cuerpo muy grande, como en personas con obesidad, lo más frecuente es perder peso corporal desde el inicio. En cambio, cuando el objetivo de kilos a perder no es tan alto podemos encontrarnos con que el peso corporal no varía, o incluso aumenta. Esto es debido al aumento de masa muscular.

Perder peso de forma saludable no implica perder peso de donde sea, sino manteniendo la mayor masa muscular posible. Es decir, hay que perder peso graso pero no peso muscular.

Uno de los principales beneficios en las primeras semanas es el crecimiento muscular como respuesta al entrenamiento. Por ello, es completamente normal ganar peso mientras buscamos perderlo. Precisamente, porque nuestro cuerpo estará intentando perder la menor masa muscular posible. Recuerda que el músculo ocupa menos volumen.

Composición corporal: qué es grasa y qué es músculo

En la composición corporal tenemos en cuenta sobre todo el porcentaje de grasa y masa muscular. Un kilo de grasa ocupa mucho más que un kilo de músculo. Por lo tanto, si perdemos ese kilo de grasa pero lo ganamos de músculo, el tamaño de nuestro cuerpo disminuirá notablemente.

La báscula nos dirá que el número de kilos es el mismo, pero la realidad es que sí se está perdiendo peso graso y además reduciendo volumen corporal.

Puede darse el caso de que perdamos 500 gramos de grasa y ganemos un kilo de músculo. El peso habrá subido medio kilo, pero estaremos hablando de una pérdida de grasa relevante, que van en la línea del objetivo deseado:

- Perder grasa: concretamente, 500 gramos.

- Perder el menor músculo posible: De hecho, se ha aumentado la masa muscular.

- Composición corporal: El volumen corporal ha bajado.

Peso corporal, un dato poco saludable

En la sociedad actual está muy inculcado el dato del peso como referencia de si pertenecemos al grupo de lo considerado como normativo, o si por el contrario formamos parte de la población delgada o con exceso de peso.

Perder peso corporal sin importar si es grasa o músculo tiene un resultado muy poco estético, y supone una mayor probabilidad de sufrir efecto rebote y recuperarlo de nuevo. Algo, por supuesto, nada saludable.

Cómo saber si estoy perdiendo peso

Olvidarnos del peso corporal implica olvidarnos también del IMC (índice de masa corporal), por lo que te recomiendo acudir a alguna de las siguientes herramientas:

Perímetro de cintura y de cadera: Mide con una cinta métrica y cada 2-3 semanas el contorno de tu cintura y el de tu cadera. Así podrás comprobar de forma sencilla si estás reduciendo volumen. Es importante que la cinta se ponga siempre a la altura correcta para que no haya mediciones erróneas.

Mide con una cinta métrica y cada 2-3 semanas el contorno de tu cintura y el de tu cadera. Así podrás comprobar de forma sencilla si estás reduciendo volumen. Es importante que la cinta se ponga siempre a la altura correcta para que no haya mediciones erróneas. Bioimpedancia: Las básculas de bioimpedancia permiten conocer de forma más detallada la composición corporal. Gracias a estos datos puedes ver en números cuanta grasa y músculo tienes y cómo evoluciona con el paso de las semanas.

De qué sirve ganar músculo si quieres perder peso

Ganar masa muscular tiene múltiples beneficios, algunos importantes de cara a tu objetivo de perder peso son:

Mejora la estética de la piel. Por ejemplo, reduce la celulitis no genética.

no genética. Aumenta el tono muscular y muestra un cuerpo más tonificado .

. Reduce la flacidez .

. Aumenta el metabolismo basal , es decir, las calorías que quemamos sin movernos.

, es decir, las calorías que quemamos sin movernos. Mejora la densidad mineral ósea y, en consecuencia, previene la osteoporosis y/o ralentiza su avance.

y, en consecuencia, previene la osteoporosis y/o ralentiza su avance. Favorece la reducción del volumen corporal.

corporal. Disminuye las probabilidades del efecto rebote.

Por lo tanto, si quieres perder peso graso, entrena fuerza y resistencia y sigue hábitos de alimentación saludables.