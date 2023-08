Las excusas más comunes para no entrenar: Cómo convencer a alguien de que haga deporte

Todos los que hacemos deporte sabemos la increíble sensación que aporta cada entrenamiento y, sobre todo, los beneficios y la mejora del estado de salud de algo que nos hace disfrutar tanto. En muchas ocasiones, queremos convencer a alguien que no hace nada, o prácticamente nada, y a quien le vendría muy bien, ya sea una persona de nuestro círculo de amistades, un familiar o a nuestra propia pareja. Sin embargo, ¿por más que lo intentas no lo consigues?

La barrera que hay que vencer para conseguir convencer son las excusas. Es especialmente complicado, porque aquella persona que no quiere hacer deporte va a encontrar cualquier motivo para no hacerlo: "No tengo tiempo", "tengo mucho trabajo", "no me gusta hacer deporte", "yo ya estoy bien"…

Si queremos ser más precisos, podemos observar cuáles son los principales motivos para no hacer ejercicio en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España del 2022. Vamos a desmontar cada excusa:

1. Falta de tiempo

Seguro que te suena, porque es la excusa más utilizada. Puede ser por 2 motivos:

Sí que tienen tiempo, pero se lo dedican a redes sociales, internet, series, películas, etc.: No es un problema de falta de tiempo, sino de prioridades . Actualmente, vivimos en la sociedad de la inmediatez, en la que queremos resultados ya. Cualquiera de esas formas de ocio nos aporta un disfrute inmediato, que nos invita a consumirlo continuamente. Sin embargo, no tiene ningún beneficio destacable a largo plazo si lo comparamos con el ejercicio físico. El ejercicio no aporta resultados inmediatos, pero en pocas semanas ya se empiezan a ver los primeros avances. Además, cada sesión bien hecha aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y libera endorfinas, lo que mejora inmediatamente el estado de ánimo y aumenta la sensación de bienestar desde la salud. Quien dedica una hora al día a ver reels demuestra que en realidad sí tiene tiempo.

. Actualmente, vivimos en la sociedad de la inmediatez, en la que queremos resultados ya. Cualquiera de esas formas de ocio nos aporta un disfrute inmediato, que nos invita a consumirlo continuamente. Sin embargo, no tiene ningún beneficio destacable a largo plazo si lo comparamos con el ejercicio físico. No han encontrado la forma de organizar su tiempo: En algunos casos, las largas jornadas de trabajo y las obligaciones diarias pueden dificultar el disfrute del tiempo suficiente para ir a un centro deportivo y entrenar. ¡Pero se puede entrenar en casa! Eliminas los tiempos de desplazamiento y puede ser efectivo desde solo 15 minutos. En este artículo podéis ver unas rutinas en función de vuestro tiempo.

2. Falta de interés

Las principales razones por las que las personas pierden el interés por el deporte están relacionadas con no haber encontrado un tipo de actividad o entrenamiento que les guste.

En muchas ocasiones, esto es derivado de una mala experiencia en la infancia. Se niegan a seguir intentándolo por miedo a volver a vivir esas sensaciones o a sentirse fuera de lugar. Para solucionarlo, es necesario probar diferentes actividades: cambiar de una a otra hasta encontrar aquella que te encaja.

Probablemente, un entrenador pueda ayudarte a familiarizarte con los diferentes entrenamientos y a encontrar la actividad que mejor se adapta a tus gustos y necesidades.

También puede tratarse de una falta de interés real, porque mucha gente detesta hacer cosas que les cansen. La Organización Mundial de la Salud es muy clara al expresar los beneficios de hacer ejercicio, pero además es importante que las personas con esa falta de interés sean conscientes de que el sedentarismo incrementa el riesgo de muerte en un 20-30% en comparación con quienes hacen ejercicio.

3. Motivos de salud

Choca mucho ver que hay gente que no hace deporte por razones de salud, cuando el deporte es, en muchos casos, la mejor forma de mejorarla y además no es farmacológico. Es verdad que con determinadas patologías es una mala decisión acudir a cualquier sitio y decantarse por cualquier actividad, porque entonces sí puede ser contraproducente. Es importante que en estos casos la persona que te oriente sea un profesional del deporte, necesariamente Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

4. Por edad

El ejercicio físico mejora la coordinación, el equilibrio, la fuerza, previene caídas, mejora la calidad ósea, aporta autonomía y funcionalidad, ralentiza la pérdida de masa muscular… Para una mejor calidad de vida con el paso de los años, la mejor opción es entrenar, y no haberlo hecho antes no es motivo para no empezar. Tengas la edad que tengas, el mejor momento para empezar es cuanto antes.

5. Falta de instalaciones cercanas

Entrenar en casa siempre es una opción cuando no disponemos de centros de entrenamiento cerca, pero también lo es hacerlo al aire libre. En este momento del año, en que ni la lluvia ni el frío pueden desanimarte, cualquier espacio es un buen lugar para entrenar (en este artículo podéis recopilar alguna idea sobre dónde hacer ejercicio). Por supuesto, siempre con cabeza, y evitando momentos del día en que las altas temperaturas pueden resultar peligrosas.