¿Qué es el hambre hormonal?

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad son "una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud". La OMS determina que la causa que produce estas enfermedades es "un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas".

Tanto la obesidad como el sobrepeso tienen asociados unos factores de riesgo. Tal y como describe el Hospital Clínic de Barcelona en su página web, algunos de ellos son: la edad, la alimentación poco saludable ("en los últimos 50 años hay una tendencia universal a comer alimentos ricos en grasa, sal y azúcares y se consumen demasiadas calorías"), el sedentarismo, factores conductuales (como el tabaco y el alcohol) y factores genéticos.

Ahora bien, también existe un mecanismo fisiológico que evita que la persona llegue a sentir saciedad cuando come: este es el "hambre hormonal". Boticaria García -doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora- explica qué es a través de una publicación en su cuenta de Instagram @boticariagarcia.

Lo primero que comenta la experta es que es "un error" señalar a las personas con obesidad o sobrepeso por su "falta de voluntad" a la hora de no querer adelgazar porque hay factores responsables de que la persona no pierda el hambre, como por ejemplo, el hambre hormonal, causado por el adipocito.

¿Qué es un adipocito?

Boticaria García comenta que el adipocito es el encargado de almacenar grasa y de enviar señales "a otros lugares del cuerpo". Una de estas señales es la de la saciedad, que está relacionada con la leptina, una hormona que "se libera cuando hemos comido suficiente indicando al cerebro que ya es hora de parar".

Pero en las personas con obesidad, el adipocito no funciona correctamente y, por lo tanto, no envía bien la señal de saciedad. Si no actúa como debería es por dos trastornos: la hiperplasia y la hipertrofia, es decir, "más adipocitos y de mayor tamaño". Estos hacen que "dentro del adipocito quepa la energía que tiene que almacenar".

Por todo esto se le llama "hambre hormonal" porque cuando el mecanismo no funciona, las personas que lo padecen siguen teniendo hambre.

¿Hay alguna solución para evitarlo?

La experta recomienda cambiar los hábitos de vida y cita unos medicamentos que solo se venden con receta y que ayudan a las personas con obesidad y sobrepeso a sentir saciedad. Destaca, eso sí, que "no son para perder esos 3 o 4 kilos de más" y recalca que solo son para las personas con estas enfermedades.

¿Qué consecuencias conllevan el sobrepeso y la obesidad?

La OMS alerta que el sobrepeso y la obesidad pueden causar "enfermedades no transmisibles" como:

Enfermedades cardiovasculares.

Diabetes.

Trastornos del aparato locomotor, como la osteoartritis

Cáncer (como los de "endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon").

El riesgo de tener este tipo de afecciones aumenta si el índice de masa corporal (IMC) también crece. La OMS considera un adulto con sobrepeso cuando el IMC es "igual o superior a 25" y con obesidad cuando es "igual o superior a 30".