¿Qué es el 'burnout' y cómo afecta a nuestra vida?

El estrés y el mal ambiente laboral, junto a un momento personal complicado, pueden terminar desarrollando lo que se conoce como síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA), este trastorno se define como "una respuesta prolongada al estrés emocional e interpersonal crónico en el trabajo", que muchas veces se da cuando las expectativas para un lugar de trabajo y la realidad de la situación laboral no coinciden.

Esta situación se traduce en un agotamiento físico y mental que puede afectar tanto dentro como fuera del trabajo y también suele repercutir en las personas que rodean a quien padece este síndrome.

A continuación te contamos cuáles pueden ser sus síntomas y cómo pueden afectar a nuestra vida.

Síntomas del burnout

La respuesta psicológica al estrés continuado y al mal ambiente laboral puede hacerse notar a través de problemas físicos y mentales que han sido señalados por varios estudios que recoge el portal de la OSHA.

Agotamiento mental y físico

El agotamiento mental puede manifestarse en forma de estrés y ansiedad, que comportan otros trastornos como el insomnio o la depresión.

Los síntomas físicos relacionados con el estrés pueden ser muy variados, aunque los más frecuentes son la fatiga crónica, la perdida de apetito o el aumento de peso, dependiendo de la persona.

La persona que sufre bournout también pueden padecer migrañas, dolores musculares o problemas gastrointestinales. En el caso de las mujeres, puede alterar el ciclo menstrual.

Cinismo

Cuando alguien está muy quemado en el trabajo, puede cambiar su comportamiento a la hora de encarar sus tareas. La indiferencia, el desinterés y la falta de entusiasmo por lo que hace durante su jornada laboral son algunas de las señales que indicarían que existe este síndrome.

Todos los síntomas mencionados llevan a la persona a estar mucho más irritable y a cambiar su actitud para con sus compañeros de trabajo y sus clientes, así como con su familia y amigos. Esto hace que su malestar vaya más allá de las horas laborales y que esté presente en todas las facetas de su vida.

Disminución de la eficacia profesional

A pesar de no haber evidencias científicas que justifiquen este tercer punto, el estrés laboral y la apatía que este genera, pueden llevar a la persona a disminuir su rendimiento en el trabajo y a dejar de sentirse realizada con todo aquello que hace.

Esto no hace más que propiciar un aumento del malestar en el trabajo y lo que le hace entrar en el bucle infinito del burnout.

¿Quién puede padecer burnout?

El síndrome del trabajador quemado está muy asociado a los trabajos que implican estar de cara al público. Pero como indican las agencias de salud en el trabajo, cualquier persona, sea cual sea su trabajo, puede llegar a "quemarse" hasta el punto de que esto afecte a su salud.

Un ambiente tóxico en la oficina, un mal liderazgo por parte del jefe, una sobrecarga de trabajo o la presión por alcanzar metas inasumibles son el caldo de cultivo perfecto para que un trabajador padezca este síndrome.

Aunque también puede estar relacionado con la vida privada de la persona; un luto mal llevado, estar al cargo de una persona enferma o males de amores pueden ser motivo de estrés en el trabajo, ya que el trabajador no encuentra el momento para descansar la mente y relajarse.

Por otro lado, también existen personalidades más propensas a sufrir burnout y son aquellas que no toleran bien el estrés o la frustración. Así como aquellas que no saben aceptar las críticas.

¿Cómo hacer frente al estrés laboral?

Según la OSHA, en un estudio realizado en los Países Bajos se ha estimado que entre el 3 y el 16% de los trabajadores del sector servicios sufre agotamiento grave. Además, se calculó que el estrés laboral cuesta, en este mismo país, 1.768 euros anuales por trabajador.

Para hacer frente a esto, es crucial el papel de las personas directivas, que son quienes pueden actuar para cambiar el ambiente laboral. Ellas también pueden detectar qué condiciones de trabajo pueden estar produciendo estrés en el equipo y cuáles de sus trabajadores necesitarían una reubicación o un cambio de rol para motivarse de nuevo.

Cabe recordar que el papel de un profesional de la psicología es vital para el acompañamiento de cualquier síndrome que afecte a la salud mental y el burnout no es menos. Si tras leer este artículo te has sentido identificado, no dudes en alzar la voz y pedir ayuda.

