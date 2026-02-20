Olvídate de medidores: una cuchara, la clave para usar la cantidad adecuada de detergente y lograr un lavado perfecto

Aunque eches mucho detergente a la ropa, no quiere decir que vaya a salir más limpia, de hecho, puede provocar el efecto contrario. Este producto tiene una función que es eliminar las manchas de la ropa y que el agua se lo lleve. Si decides pasarte echando producto, habrá más detergente que suciedad y probablemente se queden restos incrustados en las camisetas que un aclarado normal no podrá quitar. Las consecuencias serán unas prendas ásperas con manchas blanquecinas. Puedes evitarlo conociendo el buen funcionamiento del producto químico.

Detergente lavadora | iStock

Por eso, se recomienda utilizar cucharas en vez de vasos medidores que, en algunas ocasiones suelen ser engañosos ya que son demasiado grandes, estaban fabricados para lavadoras antiguas y está más que comprobado que son un problema antes que una solución. Con la cuchara se acabarán los excesos, los restos de químico pegados en la ropa, tener que echar suavizante para arreglar el desperfecto etc. Además, ahorrarás dinero, el producto durará más y obtendrás una nueva rutina con medidas exactas.

Cuchara sopera | iStock

Debes echar una cucharada sopera para 3,3 kg de ropa y dos si fuesen 5,5 kg. También tienes que tener otros aspectos importantes tales como que la ropa esté muy sucia o que el agua esté dura que, probablemente necesites tres cucharadas, si el agua tiene poca cal y la ropa no está en malas condiciones entonces, lo normal siempre es usar una cucharada. Todo está en tener un poco de cabeza y ver en que condiciones se nos presenta la colada, pero con estas instrucciones estás a salvo.