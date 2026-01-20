Cómo guardar la ropa en el armario para que no se estropee

El armario es un tesoro sagrado para casi todo el mundo, cada persona elige un estilo y una manera específica de guardar la ropa. Sin embargo, la gran mayoría de veces no es la adecuada, por lo que hay que adoptar una nueva. No todo vale, meter la ropa en el armario al tuntún es lo mismo que dejarla tirada en la silla del escritorio cuando nos desvestimos y no tenemos ganas de ordenar. Pero, cuidando la ropa al igual que las relaciones, durará más. A veces, merece más la pena cuidar lo que tenemos que gastar tiempo y dinero en algo nuevo.

Chica ordenando el armario | iStock

Un error muy común es guardar la ropa que no está demasiado limpia en el armario otra vez, no sólo porque las manchas se queden incrustadas definitivamente, sino por el olor tan desagradable que desprenderá. Al igual que colgar todas las prendas en perchas, malgastando el espacio colgando jerséis y dejando a los abrigos fuera del terreno de juego. Habría que hacer primero una organización mental, pensando en dónde se debe poner cada cosa, separado por familias y temporadas. Hará que tengas todo a la vista sin tener que hacer un gran esfuerzo en buscarlo.

Sin embargo, si guardas todo sin pensar, doblas y apilas camisetas, jerséis, camisas, pantalones, unos encima de otros, no podrás ver con claridad lo que tienes, lo que sigues queriendo y lo que ya no. Lo que ocurrirá es que se arrugará, estropeará y terminarás usando siempre lo mismo porque no encuentras lo nuevo. No proteger la ropa de la humedad y las polillas podría dejar las prendas en muy mal estado.

Y por si no lo sabías, hay que dejar ventilar el armario y escoger las perchas adecuadas, que sean de calidad y resistentes. Puedes colocar un ambientador en las baldas para dejar un aroma agradable a la ropa limpia.