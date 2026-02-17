Orden visual en tu hogar: usa la regla del tres para armonizar tu casa

Si alguna vez te has preguntado en qué criterios se basan los decoradores para diseñar, combinar y decorar una casa, a veces es más sencillo de lo que crees y tú también puedes hacerlo. Se trata de tener un poco de imaginación, jugar con las formas y seguir una gama de colores parecida. Con la famosa regla del tres, vas a aportar estilo, una mejor distribución del espacio e imagen visual.

Salón de una casa | Unsplash

La idea es agrupar tres objetos, ni dos, ni cuatro, tres. Creará un equilibrio visual muy placentero y además es fácil de recordar si las decoraciones están agrupadas de esta manera. Por ejemplo, tres velas en el centro de la mesa, de diferentes tamaños pero con el mismo material y color. Aunque la regla no es estricta, si que sigue una guía para que tu casa se vea más profesional y elegante. No tiene por qué ser el mismo objeto, puede ser un libro, un jarrón y un objeto decorativo, pero de los mismos colores.

El truquito extra está en elegir como máximo tres colores para una habitación, uno que abarque el 60% como color dominante,otro que abarque el 30% y otro el 10% para dar toques de contraste. Por ejemplo, un beis, marrón claro y un marrón oscuro. Puedes jugar con las estanterías, combinando diferentes alturas. En un mismo estante coloca libros de diferentes tamaños, eso sí, todos ordenados y por familias.