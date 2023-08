La moda de diferenciarse del resto: ¿Qué es una mujer 'pick me'?

El 14 de mayo de 2006, se emitió, por primera vez en televisión, el quinto episodio de la temporada 2 de 'Anatomía de Grey'. Un capítulo de la serie de televisión donde el personaje de Meredith Grey, interpretado por la actriz Ellen Pompeo, le suplica a Derek Shepherd que se divorcie de su esposa y la elija a ella. Una escena que ha resultado ser una de las más famosas de la serie, ya que hoy representa uno de los clichés más notorios en la cultura de internet.

Las plataformas de streaming han permitido que este tipo de series sigan vigentes actualmente y se mantengan como la serie favorita de muchos. Por este motivo, siguen viralizándose escenas en TikTok que permiten volver a dar vida a conceptos que habíamos olvidado. Y es que, antes de la existencia de la plataforma de vídeos virales, el término 'pick me' ya existía y se podía encontrar en black twitter u otros espacios donde se popularizaban los primeros memes.

De esta manera, esta palabra ha vuelto a aparecer en nuestras vidas por culpa de TikTok. El audio editado de "pick me, love me, choose me" (escógeme, ámame, elígeme) suma más de 80.000 respuestas, mientras que el hashtag #pickme acumula 7.000 millones de visualizaciones. Pero, exactamente, ¿qué significa ser una mujer 'pick me'?

La moda de diferenciarse del resto de mujeres

Sí, el término lo inventó la actriz Ellen Pombo hace ya casi veinte años. Pero, ¿cuál es el significado de esta palabra? Según el Urban Dictionary, la enciclopedia de la jerga de internet, la palabra 'pick me' se refiere a aquella persona que suplica atención y aprobación de un grupo específico a través de todo lo que dice y hace. Normalmente, suelen ser casos que buscan "lograr la atención y aceptación del género opuesto".

Según el contexto, el término coge uno u otro significado, pero siempre desde un prisma masculino. Es decir, una mujer 'pick me' suele ser aquella que en un entorno de hombres dice abiertamente que "yo solo tengo amigos hombres porque las mujeres son muy envidiosas", o decide tomar un rol de mujer conservadora que se queda en casa y no sale de ocio con sus amigas. En el caso de las adolescentes, podría ser aquella chica que no está interesada en los habituales temas femeninos, ve fútbol, no se arregla y señala al resto de chicas.

Es decir, dicho término se utiliza frecuentemente de forma despectiva para referirnos a las mujeres que critican a aquellas otras que cumplen con las características femeninas. "Yo soy diferente, no soy como ellas", se suele escuchar. Por ejemplo, dentro del clan Kardashian, siempre se ha señalado que Kendall Jenner ha sido una mujer 'pick me' por querer diferenciarse del resto de sus hermanas.

Los verdaderos peligros de este comportamiento misógino

El matiz misógino que conlleva la práctica de estos comportamientos son la desacreditación a otras mujeres y la demonización de la "feminidad". En esta línea, las redes sociales han cogido a Kendall Jenner como uno de los personajes más relacionados con este movimiento. Ella misma ha comentado en numerosas ocasiones que se considera una "tomboy" (marimacho), no le gusta el maquillaje y que pasa de todos estos asuntos, a diferencia de sus hermanas.

Esto último es lo realmente peligroso de dicho concepto. Criticar directamente a otras mujeres, en este caso a sus hermanas, por un comportamiento femenino que se considera, desde su perspectiva, poco deseable para los hombres. "Yo soy mejor que las demás", esa rotunda creencia de creerse mejor y diferente al resto de mujeres.