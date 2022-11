Cómo generar relaciones de seguridad y confianza cuando somos adultos

Las relaciones de seguridad y confianza cuando somos adultos van a depender de nuestro tipo de apego. Pongamos un ejemplo concreto a partir del cual empezar a entender cómo funcionan muchos tipos de relación amorosa:

¿Te suena la siguiente historia?: Dos personas se conocen y parecen estar interesadas en mantener una relación amorosa. Pero una de las dos personas no se muestra del todo disponible, lanza algunas evasivas y también mensajes contradictorios porque al mismo tiempo muestra interés por la otra persona.

Sin que nadie se lo pida, la persona que está al 100% disponible se propone "salvarle" y "curarle" de todas las inseguridades que tiene. Finalmente, se convierte en un proyecto por el que solo una de las dos personas lucha y se implica. Si esta historia se alarga, acaba en desgaste, frustración y en distanciamiento.

Si no se alarga es porque el que no estaba al 100% disponible, se agobia y se aleja. ¿Te suena? Desgraciadamente es una historia que se repite y habla de dos modelos de apego: el que no está 100% disponible se muestra con un apego evitativo y el que está 100% disponible y hace cosas por los demás sin que se lo pidan como justificación a sus actos se está mostrando con un apego ansioso ambivalente.

¿Cómo actúa una persona con apego seguro?

Las personas que han tenido este tipo de apego en la niñez son adultos que se muestran seguros de sí mismo, colaboradores y que expresan sus emociones. Tienen relaciones sociales estrechas y transparentes, no basadas en la necesidad. En una situación como el ejemplo anterior, una persona con apego seguro pondría límites y buscaría soluciones y si no obtiene el mismo nivel de implicación por parte del otro, terminaría la relación.

¿Cómo actúa una persona con apego inseguro evitativo?

Las personas que han tenido este tipo de apego en la niñez son adultos que no identifican sus emociones o las rechazan o ignoran o les quitan importancia. Aunque puedan ser personas sociables, son personas que no se abren emocionalmente de forma sincera con los demás. Desconfían de los demás y desarrollan una falsa imagen de fortaleza.

Para reparar este tipo de apego, es necesario que la persona trabaje en sus miedos, en confiar y permitirse crear intimidad emocional consigo mismo y con los demás.

¿Cómo actúa una persona con apego inseguro ansioso ambivalente?

Las personas que han tenido este tipo de apego en la niñez son adultos que se muestran temerosos y con una comunicación pasiva o agresiva. Son personas ansiosas que por considerarse en el fondo poco valiosas son muy autoexigentes y están muy centradas y pendientes de los demás.

A veces, culpan a los demás porque asumir los errores es demasiado duro y tienen la necesidad de crear sentimiento muy acentuado de intimidad con la gente. Suelen crear relaciones de dependencia porque necesitan a los demás para sentirse bien consigo mismos, estar pendientes de las necesidades de los otros.

Para reparar este tipo de apego, es necesario que se trabaje la dependencia emocional a otras personas y trabajar la autoestima.

¿Cómo actúa una persona con apego desorganizado?

Las personas que han tenido este tipo de apego en la niñez son adultos que hacen de cuidadores y se muestran excesivamente responsables, cuidando y a la vez rechazando a la otra persona. Se expresan de forma exagerada y descontrolada.

Para reparar este tipo de apego, es necesario trabajar las heridas emocionales, la gestión y la dependencia emocionales en las relaciones.

¿Una persona con apego inseguro o desorganizado puede tener una relación saludable?

Si por suerte esa persona encuentra a alguien con apego seguro, puede que con los límites y la expresión emocional acabe reparando su apego, pero sin ayuda profesional es muy complicado. Incluso la persona con apego seguro puede terminar teniendo un apego inseguro tras la mala experiencia.

Si mi pareja tiene apego inseguro, ¿qué debo hacer?

Trabajar con los problemas concretos derivados de ahí, preferiblemente con un profesional de la salud mental y si está especializado en terapia de pareja, mejor. Pero lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es actuar como en el ejemplo del inicio como "salvadores" o justificando la forma de actuar del otro porque comprendamos sus inseguridades. Si lo haces, quien va a acabar con inseguridades eres tú mismo.

Tengo apego inseguro y no quiero hacer daño a mi pareja, ¿qué debo hacer?

No te victimices ni victimices a tu pareja, hazte responsable de ello y trabaja en reparar tu apego. Nuevamente se recomienda acudir a un profesional de la salud mental. Es muy importante en este punto trabajar en terapia para reparar las heridas de apego desde la infancia hasta la actualidad. El tipo de terapia más recomendable para ello es el EMDR.

¿Una pareja con apego inseguro puede funcionar?

Es muy habitual que en una relación de pareja se junten una persona con apego evitativo y otra persona con apego ansioso-ambivalente. Además, por los roles de género que puedan estar aun presentes en la sociedad, quien actúa con apego evitativo suele ser el hombre y quien actúa con apego ansioso-ambivalente suele ser la mujer.

En un principio parece que ambas personas son el hambre y las ganas de comer y pueden ir avanzando en distintas fases de la relación, pero si ese apego no se repara, avanzarán con muchas carencias y pueden llegar a hacerse mucho daño. Se recomienda acudir a terapia con un psicólogo especializado.