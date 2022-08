Así puedes identificar las nuevas actitudes tóxicas que pueden darse en las relaciones

Las películas y series románticas han hecho que, a veces, tendamos a idealizar nuestras relaciones amorosas esperando a que ocurra lo mismo. Una relación no siempre es de color de rosas, tiene sus problemas, sus peleas y sus altibajos, pero cuando éstas se hacen muy frecuentes, pueden ser sinónimos de una relación tóxica. Si crees que careces de apoyo y comprensión o te sientes atacada, quizás deberías alejarte de ahí. Entre las actitudes tóxicas más frecuentes se encuentran los celos, la sobreprotección o el sobrecontrol, pero poco a poco, éstas han ido dejando paso a otras muchas. Algunas de estas actitudes no solo son propias de relaciones en pareja, en relaciones de amistad también se suelen dar. Te mostramos las nuevas actitudes tóxicas que pueden darse en una relación.

Algunas actitudes tóxicas en la actualidad

'Breadcrumbing'

Hacer un caminito de migajas de pan se ha usado muchas veces para no perder el camino. En esta ocasión este tipo de actitud funciona igual, nos van dando la cantidad justa para mantenernos "enganchados", pero luego que nunca llegar a comprometerse. Saber que te encuentras en este tipo de relación puede ser fácil si existen actitudes como: que sus acciones no concuerden con sus palabras, coqueteáis mucho pero luego nunca fijáis una cita, no comparte suficientes cosas sobre su vida o te interesas tu más que la otra persona. Si en alguna relación has sentido algo así, no te preocupes que no es por ti, las personas que actúan de esta manera suelen hacerlo con más gente. Pero si no estás cómoda, decide si merece la pena continuar con esa relación, valorando si satisface tus necesidades.

'Caspering'

Cuando ya nos habíamos familiarizado con el término 'ghosting', o lo que es lo mismo, que te dejen de responder de la noche a la mañana, aparece el 'caspering'. Esta forma de acabar con una relación es aún peor que el 'ghosting'. Se define por ir desapareciendo poco a poco de la vida de una persona y no tan de golpe, hasta que ya no sabes más de ella. Esta relación podría estar vinculada con el 'breadcrumbing', ya que es típico en personas que no quieren comprometerse y poco a poco se alejan.

'Benching'

Las redes sociales nos mantienen conectados en todo momento, propiciando este tipo de conducta, el 'Benching', antes conocida como "Plan B". Un círculo vicioso en el que cuando ya te propones acabar con la relación, de nuevo aparece con sus encantos para volver a enredarte. Parece que siempre estás en el banquillo, pero nunca te toca ser titular. Este tipo de relación se caracteriza porque mantienen el contacto con el único fin de mantener su interés en la propia persona. Una variante del 'Benching' sería el 'Cushioning'. Esto es cuando, aunque tenga su pareja principal, tiene también varias personas con las que flirtear de vez en cuando para que sirvan de reserva cuando la relación principal se rompa y, así, no quedarse solo o sola.

'Love bombing'

El 'Love Bombing' no es más que un sinónimo de manipulación, disfrazado de atención, afecto, cumplidos y halagos. Estamos acostumbrados a que estas actitudes se hagan desde el amor y la sinceridad, pero, en ocasiones, las personas las utilizan al principio de una relación para "enamorar” a las personas. Bien es cierto que este tipo de práctica puede confundirse con los inicios de cualquier relación normal, pero en estos casos, aunque comienzan muy intensos y comprometidos con la relación, poco a poco se van desvaneciendo con el paso del tiempo, pasando a actitudes más controladoras.

Cómo decíamos estas actitudes no solo son propias de las relaciones en pareja, el 'love bombing', se empleaba por miembros de sectas (especialmente líderes) para "engatusar" a sus seguidores.

