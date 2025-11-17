Llega la luna nueva del 20 de noviembre en escorpio: una oportunidad para renacer y soltar

Estamos ante las puertas de la próxima luna nueva en escorpio con una energía muy intensa y profunda. Es una lunación que nos invita a soltar capas antiguas, cerrar heridas y mirar de frente aquello que hemos estado evitando.

Se da a los 28 grados del signo, en conjunción con Mercurio retrógrado, en trígono con Júpiter en cáncer y en oposición a Urano en géminis. Todo esto forma una figura cósmica con mucha fuerza de cambio, casi como si el universo dijera: "ya no puedes seguir igual, ahora toca renacer".

Persona con ansiedad | Freepik

Una lunación que te pide silencio y honestidad

Escorpio siempre nos habla de transformación, profundidad y poder personal. Cuando la Luna y el Sol se unen aquí, todo lo superficial se cae. No hay espacio para la evasión, ni para las medias verdades.

Y con Mercurio retrógrado tan cerca, esta energía se vuelve aún más introspectiva: surgen pensamientos, recuerdos o conversaciones que nos devuelven a algo pendiente. No es algo nuevo, sino algo que ahora puede entenderse de otra manera.

Puede que te lleguen señales o intuiciones que antes pasaban desapercibidas. Quizás una frase, un sueño o un encuentro te dé la clave que faltaba. Esta lunación quiere que mires dentro, no fuera. Que dejes de buscar respuestas en los demás y empieces a confiar en tu propia percepción.

No os voy a mentir, no se trata de una energía cómoda, pero sí necesaria. Porque lo que ahora se mueve es algo que llevaba tiempo pidiendo ser liberado.

Unas manos sostienen una luz que parece la Luna | Freepik

Lilith y la fuerza de lo reprimido

Por si fuera poco, cerca de esta luna se encuentra Lilith, y eso añade intensidad y verdad. Su presencia despierta memorias, emociones y partes de ti que tal vez habías escondido por miedo o por supervivencia.

Lilith no viene a castigarte, sino a recordarte quién eras antes de callarte. Representa esa parte libre, salvaje y sabia que todos tenemos y que, muchas veces, fue silenciada.

Por eso esta luna puede remover heridas antiguas, pero también darte la fuerza de reivindicarte, sanar y recuperar tu poder. Si sientes emociones intensas, no las tapes. Si algo dentro de ti pide salir, déjalo salir. La transformación empieza cuando te permites sentirlo todo.

Sin duda esta lunación con Lilith nos ayudará a poner orden donde antes había caos, autoridad donde antes había falta de autoestima y sabiduría para no volver a caer en los mismos errores. ¿Ya lo estás notando?