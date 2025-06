Bolitas de brócoli en la airfryer: una receta fácil, rápida y alta en proteínas

A quien no le gusten las recetas fáciles y rápidas de hacer que tire la primera piedra. Tal vez no es una receta para todos los días, lo reconozco, ¡pero sí para una vez por semana! Con tan solo tres ingredientes y un poco de paciencia (no mucha) puedes sacar adelante un tentempié rico, saludable y muy fácil de hacer. Quien dice un tentempié, también dice un primer plato de un sábado por la noche...

En este artículo te vamos a enseñar a hacer unas espectaculares bolitas de brócoli y garbanzos en la airfryer gracias a la receta que Marc Balló y Mónica Cortés han compartido desde su perfil de Instagram @ma_petite_bouchee. ¡Ya verás qué fácil es! Apúntate ya esta receta digna de admirar para quedar como un chef de estrella Michelin ante tu familia sin apenas haber movido un dedo.

Ingredientes necesarios

Para preparar esta receta no necesitas una lista interminable de ingredientes. De hecho, una de las grandes ventajas de esta receta es su sencillez y lo rápida que resulta de hacer.

Estos son los tres ingredientes que necesitas para poder disfrutar de un plato saludable y sabroso:

200 gramos de brócoli: el brócoli aporta fibra, vitaminas y un toque gustoso y delicioso.

250 gramos de garbanzos cocidos: puedes cocerlos tú misma si tienes tiempo, o simplemente usar garbanzos de bote bien escurridos y enjuagarlos. Son la base proteica de la receta, además de dar textura y consistencia.

60 gramos de pan rallado: ayuda a compactar la mezcla y a dar ese toque crujiente por fuera.

Brocoli | Pexels

Paso a paso

Atenta a los pasos de esta receta, que es tan fácil y rápida de hacer que con una sola lectura seguro que te quedas con la copla:

1. Hierve el brócoli en una olla para que quede bien blando. Cuando esté al punto, escúrrelo y resérvalo en un bol.

2. En ese mismo bol, añade los garbanzos ya cocidos.

3. Chafa bien ambos ingredientes en el recipiente hasta que quede una masa uniforme.

4. Una vez el brócoli y los garbanzos estén bien integrados, añade el pan rallado y mézclalo todo. Te tiene que quedar una masa espesa y consistente.

5. Con tus propias manos, disponte a hacer bolitas con la masa. No deben ser muy pequeñas, ya que deben quedar blanditas por dentro.

6. Pon todas las bolitas en la airfryer durante 15 minutos a 190 grados. Si no tienes freidora de aire, las puedes poner en el horno durante 16 minutos a 200 grados.

7. Una vez transcurrido el tiempo, coloca las bolitas de brócoli en una fuente y disfruta de esta delicia cremosa por dentro y crujiente por fuera.

Directa a la libreta de recetas

¿A que te ha parecido fácil? Ya me lo imaginaba. Esta receta tiene ese algo especial que conquista desde el primer momento.

No solo es sencilla de preparar, sino que además queda deliciosa y visualmente apetecible, perfecta para cualquier ocasión, desde una comida entre semana hasta un picoteo con amigos.

Por eso, no puedes dejar que se pierda en el olvido: anota bien los ingredientes y los pasos en tu libreta de recetas, esa que pasa de generación en generación, porque estas bolitas de brócoli merecen un lugar destacado en tu cocina y en tu historia familiar.