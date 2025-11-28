Ideas para regalar en Navidad a esa persona que lo tiene todo

Hay personas para las que pensar un regalo navideño es pan comido, pero luego están esas figuras casi míticas que lo tienen absolutamente todo: no les falta tecnología, ni ropa, ni complementos… y encima no necesitan nada. Cada año, la misma historia. Y cada año queremos sorprenderlas igualmente.

Los regalos hechos a mano o con valor sentimental siguen siendo una apuesta segura —un álbum de fotos, un recuerdo enmarcado, una carta escrita a mano—, pero a veces el tiempo o las habilidades manuales juegan en nuestra contra. Si es tu caso, aquí tienes ideas diferentes, especiales y con un punto inesperado, que puedes comprar y que son perfectas para arrancar una sonrisa, incluso a quien parece imposible de sorprender.

Un estuche de viaje que pone orden en la vida

Puede que todos tengamos un neceser para una escapada de fin de semana, pero muy pocos cuentan con un estuche de viaje realmente funcional, con compartimentos y espacio para separar cargadores, joyas, llaves o cosmética. Para quienes viven entre maletas, este regalo es como regalarles paz mental.

Los hay sencillos y también modelos tan bonitos que parecen bolsos de mano. Hay opciones a precios muy accesibles en Amazon.

Un juguete picante (y discreto) para romper la rutina

Si tienes confianza con esa persona y sabes que puede encajar un regalo divertido y sin tapujos, un juguete sexual puede ser un acierto sorprendente. El mercado está lleno de propuestas bonitas, minimalistas y alejadas del típico vibrador.

Uno de los que más llama la atención es un estimulador de clítoris en forma de melocotón, tan discreto que podría pasar por una fruta más de la nevera.

Este tipo de detalles son perfectos para regalar complicidad, diversión y un toque de humor.

La lámpara de vela

Si esa persona es amante de lo aesthetic, de las velas perfumadas o de los rincones bonitos, una lámpara de vela es el regalo ideal. Es decorativa, práctica y, sobre todo, diferente. Este tipo de lámparas calientan la vela desde arriba, haciendo que la cera se derrita poco a poco sin necesidad de encender la mecha. El aroma dura más, la vela también, y además es más seguro.

Es un regalo perfecto para quien cuida cada detalle de su hogar… y, por qué no, para quien tiene un familiar bombero que siempre insiste en "cero velas encendidas". Encontrarás muchos diseños en Amazon.

Una sudadera de su serie favorita

Hay fans y luego hay FANS (así, en mayúsculas). Los de Outlander, El verano en que me enamoré y otras series que levantan pasiones saben de lo que hablamos. A quienes viven entre teorías, personajes y escenas míticas, una sudadera con un bordado inspirado en su serie favorita les hace más ilusión que cualquier gadget de última generación.

Firmas españolas como Nap Brand trabajan con bordados de calidad y diseños cuidados. Y si no es fan de ninguna serie, pero sí de su mascota, siempre queda la opción de una sudadera personalizada con el rostro bordado de su perro o gato. Son regalos que tocan la fibra.

Un set contra el frío en tendencia

La fiebre de las balaclavas sigue viva. Si quieres un regalo práctico, original y resultón, crear un pack anti-frío con balaclava, bufanda y guantes puede ser una muy buena idea. Todo combinado, en colores que usen con frecuencia y en un material agradable. No solo combatirán las bajas temperaturas: serán la persona más estilosa del invierno.

En Primark encontrarás opciones con la que seguro que aciertas.