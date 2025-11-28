Debes tener en cuenta esto antes de usar papel de cocina para calentar comida en el microondas

Aunque lo más práctico sea poner un trozo de papel para cubrir la comida y que no salpique cuando la calientas en el microondas, lo ideal es usar una tapa polipropileno, que resiste temperaturas muy altas.

Pero, siendo realistas, la mayoría de personas seguirá utilizando el método a la vieja usanza: papel de cocina. Aún así, existen trucos culinarios efectivos para que no te lleves un susto por descuidarte demasiado.

Papel de cocina | iStock

No todos los papeles son iguales, hay diferentes tipos y los mejores son los blancos, ya que, al ser más puros no alteran el sabor de la comida ni su olor, además, son mucho menos propensos a sobrecalentarse.

Es conveniente que no tengan tintes ni reciclados, los que llevan dibujos o están hechos con fibras recicladas pueden traer químicos o partículas que, al calentarse, podrían provocar chispas e incluso fuego. Por eso, los chefs más prudentes nunca arriesgan.

Otro consejo que no falla es calentar tus alimentos en intervalos cortos de unos dos minutos e ir vigilando tanto la comida como el papel de cocina. Recuerda, nada de convertir tu plato en un burrito de papel, usar varias capas o el papel de periódico es un NO rotundo, no están hechos para meterlos en el electrodoméstico, por lo que no va a distribuir bien el calor… no lo uses.