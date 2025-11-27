DIETA BLANDA
Estos alimentos te ayudarán a superar la diarrea más rápido
La alimentación juega un papel fundamental para superar cuanto antes la diarrea. Durante este proceso, el sistema digestivo necesita un "descanso". Por eso, optar por alimentos suaves y fáciles de digerir es la mejor opción.
Hay muchas razones por las que puede aparecer la diarrea, entre las más comunes están: comer algo caducado, intolerancias alimentarias, infecciones digestivas o situaciones que ponen al cuerpo en alerta creando un cuadro de estrés o ansiedad. Cuando ocurre, en lo primero que piensa la persona es en qué ha podido pasar y en hacerla desaparecer cuanto antes: "¿Qué habré comido?, ¿será un virus?", "Voy a comer algo suave"...
En estos momentos, lo más habitual es recurrir a una dieta blanda para que el problema no vaya más allá. Es una realidad que lo que comas durante este incómodo proceso, puede marcar la diferencia para recuperarte en dos o tres días o prolongar el malestar. Lo ideal es optar por alimentos bajos en grasa y fáciles de digerir para no irritar más el intestino.
El potasio es un mineral que se pierde durante la diarrea, lo que puede ocasionar estreñimiento, el plátano ayudará a rehidratar el cuerpo y a devolver ciertos los nutrientes que se estén perdiendo. Por otro lado, como plato principal en estas ocasiones, gana el arroz blanco que es suave, no tiene grasa ni fibra insoluble y ayuda a cortar los problemas gastrointestinales gracias a su efecto aglutinante.
La persona que padece este síntoma, tiende a perder más rápido líquidos de lo que su cuerpo puede reponerlos, produciendo una deshidratación. El caldo es esencial para rehidratar y si se cocina con pollo y verduras, ofrecerá aún más nutrientes. Como carbohidrato suave y saciante: el puré de patata, sin sazonar.
Como postre, un yogurt natural, sin azúcares añadidos, aportará probióticos que son "bacterias buenas", para restaurar la flora intestinal. Y algo aún más ligerito, para hacer más llevadera la situación, son las galletas saladas que gracias a la sal, que ayuda a reponer electrolitos, en especial: el sodio.
