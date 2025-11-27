Estos alimentos te ayudarán a superar la diarrea más rápido

Hay muchas razones por las que puede aparecer la diarrea, entre las más comunes están: comer algo caducado, intolerancias alimentarias, infecciones digestivas o situaciones que ponen al cuerpo en alerta creando un cuadro de estrés o ansiedad. Cuando ocurre, en lo primero que piensa la persona es en qué ha podido pasar y en hacerla desaparecer cuanto antes: "¿Qué habré comido?, ¿será un virus?", "Voy a comer algo suave"...

Mujer con dolor de regla | Pexels

En estos momentos, lo más habitual es recurrir a una dieta blanda para que el problema no vaya más allá. Es una realidad que lo que comas durante este incómodo proceso, puede marcar la diferencia para recuperarte en dos o tres días o prolongar el malestar. Lo ideal es optar por alimentos bajos en grasa y fáciles de digerir para no irritar más el intestino.

El potasio es un mineral que se pierde durante la diarrea, lo que puede ocasionar estreñimiento, el plátano ayudará a rehidratar el cuerpo y a devolver ciertos los nutrientes que se estén perdiendo. Por otro lado, como plato principal en estas ocasiones, gana el arroz blanco que es suave, no tiene grasa ni fibra insoluble y ayuda a cortar los problemas gastrointestinales gracias a su efecto aglutinante.

Unas rodajas de plátano | Pexels

La persona que padece este síntoma, tiende a perder más rápido líquidos de lo que su cuerpo puede reponerlos, produciendo una deshidratación. El caldo es esencial para rehidratar y si se cocina con pollo y verduras, ofrecerá aún más nutrientes. Como carbohidrato suave y saciante: el puré de patata, sin sazonar.

Puré de patatas | Freepik

Como postre, un yogurt natural, sin azúcares añadidos, aportará probióticos que son "bacterias buenas", para restaurar la flora intestinal. Y algo aún más ligerito, para hacer más llevadera la situación, son las galletas saladas que gracias a la sal, que ayuda a reponer electrolitos, en especial: el sodio.