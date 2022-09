Material básico de Lidl para entrenar en casa por menos de 10 euros

Llevamos acabo una revisión de los elementos más útiles de venta en Lidl por menos de 10 euros: lastres de hasta 1,5 kilos, fitball o pelota de pilates, mancuernas de 1 y 2,5 kilos, diferentes tipos de elásticos, agarraderas para hacer flexiones y otros ejercicios, ruedas, esterillas, cojines de equilibrio, rodillos para yoga o automasaje, esterillas, pelotas de masaje e incluso toallas.

Nos sorprende además que, por menos de 5 euros, podemos disfrutar de una linterna con dínamo que enciende sus leds al correr, lo cual te otorga un extra de seguridad sobre todo en aquellos días más nublados o cuando hay menos luz.

Material deportivo de Lidl útil, efectivo y barato

Lastres

Lidl tiene lastres de entre 0,75 y 1,5 kilos. Este material se pone en las muñecas o tobillos y su principal función es aumentar la carga en el extremo de las articulaciones, es decir, cerca de las manos y los pies.

Se suelen utilizar para realizar ejercicios aeróbicos con el objetivo de aumentar la intensidad. Por ejemplo, una sesión de zumba o correr con los lastres en los tobillos o una sesión de body combat con ellos en las muñecas va a aumentar la dificultad de los ejercicios.

Además, es muy importante que se utilicen como complemento del entrenamiento y no siempre que se hace ese ejercicio. Utilizarlo de forma adecuada aumentará la intensidad del entrenamiento con los mismos movimientos. Es importante que estén bien anclados para evitar accidentes.

En ejemplos como la carrera, puede ayudarte a mejorar la técnica. Sin embargo, abusar de ellos o utilizarlos de forma incorrecta aumenta el riesgo de lesión.

Mancuernas

Otro de los materiales que podemos comprar en Lidl por menos de 10 € son las mancuernas. Tienes la opción de comprarlas de hasta 2,5 kilos. La mancuerna es de los materiales a los que se suele recurrir cuando empezamos a entrenar.

Se suelen adquirir más ligeras por el pensamiento de que, al tener poco nivel, no vamos a necesitar demasiado peso, o la creencia de que más carga va a favorecer la aparición de más músculo del deseado. Sin embargo estos pensamientos están muy equivocados por dos motivos:

Cada músculo necesita un peso diferente: No es lo mismo hacer un ejercicio para un músculo pequeño, como el bíceps o el hombro, que para un músculo grande, como el dorsal. Por ello, 2,5 kilos no te van a servir para entrenar todos los músculos.

necesita un peso diferente: No es lo mismo hacer un ejercicio para un músculo pequeño, como el bíceps o el hombro, que para un músculo grande, como el dorsal. Por ello, 2,5 kilos no te van a servir para entrenar todos los músculos. Progresión: Imaginemos la situación irreal de que esa mancuerna sí te sirve para entrenar todos los músculos. En poco tiempo vas a empezar a evolucionar y esos músculos van a necesitar mancuernas de más peso.

Como aspecto positivo, las mancuernas nos permiten entrenar en diferentes ángulos en función de la gravedad y entrenar con una carga constante, es decir, su peso no varía tengamos la mancuerna al inicio o final del movimiento.

Elásticos

Los elásticos son un material que nos permite realizar diferentes ejercicios gracias a su alargamiento y acortamiento. En Lidl podemos comprar un set que incluye varios tipos por solo 5,99 euros. El inconveniente de los elásticos con respecto a las mancuernas es que la carga sí cambia a medida que hacemos el ejercicio.

Cuando el elástico está más tenso, aumenta la dificultad para moverlo, de modo que el ejercicio será más sencillo al inicio del movimiento, porque tendrá menos tensión.

En cambio, los elásticos tienen una serie de ventajas que lo hacen un material muy interesante:

Entrenamiento completo: Con los elásticos se pueden trabar todos los músculos, ya sea pisándolo, enganchándolo en algún punto fijo o con ayuda de otra persona.

Con los elásticos se pueden trabar todos los músculos, ya sea pisándolo, enganchándolo en algún punto fijo o con ayuda de otra persona. Intensidad: Hay elásticos de diferentes intensidades, del mismo modo que hay mancuernas de diferentes pesos. Sin embargo, con un mismo elástico tenemos la opción de aumentar la intensidad reduciendo la longitud o agarrando ambos extremos con una sola mano.

Hay elásticos de diferentes intensidades, del mismo modo que hay mancuernas de diferentes pesos. Sin embargo, con un mismo elástico tenemos la opción de aumentar la intensidad reduciendo la longitud o agarrando ambos extremos con una sola mano. Espacio: Ocupan muy poco espacio, pudiéndose guardar incluso en un cajón.

Ocupan muy poco espacio, pudiéndose guardar incluso en un cajón. Coste: Los elásticos de mayor intensidad también cuestan más, pero la diferencia es pequeña y con 3-5 niveles de intensidad (dependiendo del modelo) ya abarcamos cantidad de posibilidades.

Por si te interesa, existe este pack de elásticos y rueda para abdomen, que también te puede resultar muy útil.

Rueda para abdomen

La rueda se utiliza sobre todo para realizar el ejercicio roll out. Tradicionalmente, ejercitábamos los abdominales con los típicos crunch, pero ha demostrado ser una mala elección por no ser funcional (no tiene transferencia con movimientos de la vida real), y por ser precursor de molestias y lesiones en la columna vertebral (sobre todo cervical y lumbar).

Actualmente, se da más valor a otro tipo de ejercicios, como los de anti flexión, anti extensión y anti rotación.

El ejercicio que se practica con esta rueda es un ejercicio de anti extensión y trabaja el glúteo, los isquiotibiales, las escápulas y, de forma muy intensa, el abdomen. Eso sí: es necesario prestar atención a la técnica de este ejercicio, porque es complicado de realizar y es importante concentrarse en la activación del abdomen y no de la zona lumbar.

Extensores

Este material es similar a los elásticos, con la diferencia de que tiene un agarre en cada extremo para facilitar el manejo. Para algunos ejercicios puede resultar más cómodo pero tiene el inconveniente de que limita la posición de las muñecas. Mi consejo, si quieres gastar lo mínimo posible, es comprar solamente uno u otro.

Rodillo

El rodillo es muy utilizado en clases como yoga o pilates para realizar determinados ejercicios. Otra de sus utilidades es calentar la fascia de los músculos antes de los entrenamientos, y como relajación muscular una vez acabado el trabajo. Para este uso es recomendable que te aconseje un entrenador, porque el tiempo que se utiliza en cada ejercicio y la intensidad del uso es clave para los diferentes objetivos.

Cojín de equlibrio

Este cojín lo describen para su uso en la práctica de yoga, pero se puede utilizar en muchos tipos de entrenamientos. Te permitirá entrenar en inestabilidad, y es muy interesante para prevenir lesiones y trabajar el equilibrio y la coordinación.

Fitball

Este material multiplicará tus opciones de entrenamiento y te ofrecerá alternativas para el trabajo del core. Además, algunos fitball incluyen tensores para realizar ejercicios de fuerza. Sin embargo, te recomiendo comprar ambos materiales por separado para no limitar tanto los ejercicios y no depender de tener el fitball cerca para ejercitar la fuerza del miembro superior.

Por otro lado, si eres amante del pilates podrás realizar gran variedad de ejercicios de esta modalidad. De hecho, muchas personas conocen el fitball como "pelota de pilates" por el elevado uso que se le da en estas clases.

Esterilla

Para terminar, no podía faltar una esterilla antideslizante por solo 8,99 €. Realizar ejercicios y estiramientos directamente en el suelo es muy incómodo y en ocasiones molesto, por lo que la esterilla es una buena opción para entrenar en casa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Calistenia: Cómo entrenar en casa con la única ayuda de tu cuerpo