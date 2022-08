¿Qué entrenamiento cambia el aspecto de la piel de glúteos y piernas?

El ejercicio físico tiene múltiples beneficios a nivel de salud, como la prevención de enfermedades, la reducción del estrés, el control de la tensión arterial... Pero también la mejora de la calidad, función y estética de la piel.

La piel es el órgano más grande del ser humano y hay que darle la importancia que requiere. ¿Sabías que se ha demostrado que las personas que realizan ejercicio físico regular mantenido en el tiempo tienen mejor calidad de piel?

Si tienes unos buenos hábitos de ejercicio, estás de enhorabuena, pero si aún no es así, no desesperes. Empieza hoy mismo para beneficiarte cuanto antes, siempre mejor hoy que mañana (mañana es siempre futuro, es decir, nunca llega y no empiezas). Para ponerte los dientes largos, vamos a ver los principales beneficios del deporte para la piel.

¿Cómo cambia tu piel cuando haces ejercicio?

Los 9 beneficios más importantes que aporta el deporte a tu piel son:

1. Elimina toxinas:

El ejercicio físico aumenta el flujo sanguíneo para hacer llevar más oxígeno a los músculos y facilitar el movimiento. Esa mayor circulación de la sangre favorece la eliminación de toxinas.

2. Favorece el sudor:

Entrenar aumenta la temperatura corporal y, en consecuencia, aumenta el sudor para controlar la temperatura y mantener el equilibrio en el cuerpo. Gracias al sudor, mejora la hidratación de la piel y eliminamos células muertas, suciedad e impurezas. Pero cuidado: que la piel esté más hidratada no implica no beber agua. Recuerda que el sudor elimina líquido del cuerpo que es necesario restablecer.

4. Reduce la aparición de manchas:

La reducción de los niveles de insulina reduce la aparición de manchas, ya que la insulina es una hormona que colabora en la producción de sebo.

5. Reduce la aparición de estrías:

El ejercicio ayuda a mantener y renovar el colágeno y la elastina. El colágeno es predominante en la piel, encargado de dar firmeza y evitar la flacidez. La elastina favorece una piel más firme y elástica, lo que mejora además su resistencia a los cambios en el peso corporal.

6. Reduce el estrés:

La existencia de estrés hace que la piel esté más sensible, ralentiza los procesos de regeneración, provoca un envejecimiento prematuro y puede favorecer enfermedades de la piel como dermatitis, acné y psoriasis.

7. Mejora la calidad del sueño y el descanso:

Dormir y descansar adecuadamente ayuda a tener mejor aspecto facial al reducir la aparición de ojeras y bolsas en los ojos. De lo contrario, se acelera el envejecimiento, se reduce el colágeno y aumenta la oxidación y la inflamación.

8. Te hace parecer más joven:

El ejercicio puede atenuar algunos aspectos del envejecimiento de la piel y favorecer una piel más joven y lustrosa. De hecho, desde los primeros meses de entrenamiento cardiovascular se percibe una mejora de la estructura de la piel y un aumento de las mitocondrias de los tejidos.

9. Ayuda a mejorar el acné:

Gracias al efecto antiinflamatorio del ejercicio y a la reducción de los niveles de azúcar en sangre.

¿Cuál es el entrenamiento ideal para mejorar el aspecto de la piel?

Todos los estudios que he ido enlazando en el artículo hacen referencia al ejercicio cardiovascular, pero sobre todo al ejercicio físico regular: un entrenamiento lo más completo que no se limite a una única actividad.

Una actividad variada te ayudará a tener una buena calidad de piel, así como firmeza, tonicidad y lustrosidad. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza mejora la composición corporal y ayuda a tonificar los músculos.

Si nos preocupa el aspecto de piernas y glúteos, no pueden faltar dos componentes:

- Entrenamiento de fuerza: Realizar trabajo específico para fortalecer esos músculos, sin olvidarnos del resto del cuerpo para evitar descompensaciones.

- Entrenamiento cardiovascular: Preferiblemente con ejercicios que impliquen el uso del miembro inferior para favorecer un mayor flujo sanguíneo en todo el cuerpo: Carrera, bicicleta, elíptica... O ejercicios con comba, skipping, jumping jack, burpees, etc.

