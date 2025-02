Mar Flores y Laura Matamoros, ¿cuál es el nuevo reto que van a hacer juntas tía y sobrina?

El inicio de año nos anima a fijarnos nuevos objetivos, y los retos deportivos son una gran oportunidad para superarse y mejorar la salud. ¿Y qué mejor manera de motivarse que hacerlo en familia? Este febrero, Mar Flores y su sobrina Laura Matamoros han revelado en redes sociales que están entrenando juntas para afrontar un desafío físico.

Para anunciarlo, han compartido un vídeo en el que Laura le envía a su tía una publicación del HYROX que hizo el pasado otoño y le propone repetirlo juntas. "¿Estás segura?", le pregunta Mar, consciente de lo exigente que es esta competición de fitness. Sin embargo, la hija de Kiko Matamoros parece dispuesta a darlo todo para lograrlo.

"Nos esperan meses de mucho entrenamiento intenso y preparación. Nos encantaría que nos acompañéis en el proceso, por nuestra parte os iremos enseñando como van los entrenamientos que ya os adelantamos van a ser muuuy duros e intensos. Deseando llegar a la meta, dos generaciones unidas por el deporte", han escrito Laura y Mar. Estaremos atentas a sus próximas publicaciones al respecto.

¿Qué es HYROX?

HYROX es un estilo de carrera combinada con ejercicios de fuerza y resistencia como Ski Erg, Burpees, Farmers Carry o Wall Balls. En total se deben correr 8 km y completar 8 workouts diferentes en su totalidad. Se puede participar en solitario, en parejas o en equipos, y cada una de estas categorías se divide según el sexo y en diferentes rangos de edad.

Durante el año se realizan diversas competiciones HYROX en toda España. Las próximas serán en Bilbao, el próximo fin de semana; en Valencia, el 8 y 9 de marzo; en Málaga, el 21, 22 y 23 de marzo; y en Barcelona, el 25, 26 y 27 de abril.

Mar Flores ya participó en uno a finales de octubre de 2024, en Madrid, y tras superar el reto, aseguró sentirse vencedora después de "tantos meses de esfuerzo y entrenamiento, fatiga y cansancio, donde no sabía si mi cuerpo iba a responder y el dolor se apoderaba mi".

Además, compartió sus aprendizajes: "¿Qué he aprendido en el proceso de este reto? Que cada historia de éxito es una historia de constante adaptación, rectificación y nueva acción, que decir NO cuando crees que no puedes y lo intentas de nuevo, significa que empiezas otra vez, pero en un nivel superior".

El gran cambio físico de Laura Matamoros

En septiembre de 2023, Laura Matamoros anunciaba a sus seguidores de Instagram que se había marcado el objetivo de estar más tonificada y bajar el índice de grasa corporal. Para conseguirlo, la influencer comenzó a seguir un entrenamiento riguroso hasta que, a los pocos meses, logró comenzar a ver los resultados que tanto ansiaba.

Ahora parece que Matamoros quiere pasar al siguiente nivel y ya no solo entrenar para verse y sentirse mejor, sino para superarse a sí misma a través de la disciplina y la constancia.