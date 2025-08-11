Las cartas no predicen el futuro: esto es lo que realmente hace una lectura de tarot

Cuando escuchamos la palabra Tarot, muchas personas imaginan algo oscuro y mágico a la vez, como una puerta que conecta con el futuro y revela sucesos importantes de nuestra vida. Desde hace siglos, se ha considerado una herramienta de adivinación, pero hoy quiero contarte algo distinto. Me gustaría ayudarte a comprender que existe otro enfoque, mucho más profundo y transformador, si volvemos al verdadero propósito por el que se crearon las cartas del Tarot. Y no, no es lo que probablemente creías hasta ahora.

Un origen más terrenal de lo que piensas

El Tarot, tal como lo conocemos hoy, surgió en Europa hacia el siglo XV como un juego de cartas que no tenía ninguna vinculación con lo esotérico. Era conocido como trionfi o tarocchi, y se jugaba entre nobles y cortesanos, especialmente en Italia y Francia. Los mazos estaban bellamente ilustrados, y con el tiempo comenzaron a adquirir un carácter simbólico más profundo.

Fue a partir del siglo XVIII cuando el Tarot empezó a asociarse con tradiciones ocultistas y esotéricas. Se integró con la astrología, la cábala y otras corrientes místicas, y poco a poco fue naciendo la idea de que servía para predecir lo que estaba por venir.

El mazo completo está compuesto por 78 cartas: 22 Arcanos Mayores y 56 Arcanos Menores. Cada carta representa una figura arquetípica del “viaje del héroe”, un camino espiritual que todos recorremos durante la vida. A través de los Arcanos, podemos identificar en qué etapa estamos, qué desafíos estamos enfrentando y qué lecciones están en juego. Las imágenes fueron creadas como un mapa simbólico de la experiencia humana, diseñado para ser interpretado de manera libre, intuitiva y personal. En esencia, el Tarot es una herramienta de autoconocimiento.

Hoy en día, muchas personas (entre las que me incluyo) hemos recuperado una forma de trabajar con el Tarot más consciente, profunda y centrada en el crecimiento personal. Este enfoque es lo que conocemos como Tarot Evolutivo. Te pongo un ejemplo de las lecturas que hago y como enfoco los consejos que me indican las cartas para ti:

Entonces, ¿qué hace una lectura de Tarot Evolutivo?

No se trata de que alguien te diga si vas a volver con tu ex o si conseguirás ese trabajo. En este caso se puede desvelar el bloqueo energético que tienes en determinados ámbitos de tu vida, como el amor o el trabajo, es una forma de ver los obstáculos desde lejos para encontrar soluciones. Una lectura de Tarot Evolutivo es un espacio íntimo, reflexivo, donde las cartas te muestran lo que ya está ocurriendo dentro de ti, e incluso pueden revelar procesos que vienes arrastrando desde hace tiempo: tristeza, alegría, soledad, cambios, pérdidas… y también logros, éxitos y momentos de transformación.

A través de sus símbolos, colores, gestos y miradas, las cartas te permiten tomar conciencia de tus bloqueos, de tus miedos, tus fortalezas y tus verdaderos deseos. El Tarot no decide por ti, pero sí te ayuda a ver con más claridad los pros y contras de una situación. Es una guía que te recuerda que siempre tienes el poder de elegir. Que el futuro no está escrito, pero sí puedes prepararte mejor para vivirlo si conoces tus procesos internos.

De hecho, consultar con un buen tarotista un par de veces al año puede ayudarte a comprender cómo está tu energía y hacia dónde vibra mejor tu momento vital. El Tarot no condiciona ni impone: acompaña, ilumina, da contexto y revela lo que a veces no queremos ver, pero que necesitamos integrar para evolucionar.

