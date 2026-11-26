El encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo hacen que afrontar las compras de Navidad y Reyes resulte cada año más exigente. Aun así, regalar un detalle elegido con cariño sigue siendo una de las formas más habituales de demostrar el amor en estas fechas.

Por eso, cada vez más compradores se adelantan a las fiestas y a los sold outs aprovechando las ofertas del Black Friday, una fórmula práctica para esquivar las roturas de stock y evitar pagar de más en diciembre. A continuación te dejamos varias ideas de regalos que encontrarás más económicos este último viernes de noviembre.

Un perfume

Regalar una fragancia es un acierto seguro cuando sabes qué notas olfativas encajan con la personalidad de quien la recibe —desde aromas frescos y cítricos hasta opciones amaderadas o avainilladas más intensas—. Precisamente porque los perfumes suelen tener un precio elevado, el Black Friday es uno de los mejores momentos del año para hacerte con ese frasco especial o apostar por cofres con tallas de viaje y lociones corporales a mejor precio. En Sephora y en Primor encontrarás los perfumes más famosos y varios estuches con descuentos que pueden llegar a superar el 50%.

Mujer usando perfume | Freepik

Una statement jacket

El concepto statement jacket (chaqueta llamativa) es una de las tendencias que están reinando este otoño. Los modelos tipo tapestry o con estampado de bambi, así como aquellos de estilo abrigo afgano, son los más buscados para dar un giro a cualquier look. No obstante, su precio puede llegar a ser bastante elevado, sobre todo hablando de una prenda que no es un básico de fondo de armario. Por eso, regalarla es una gran opción para las amantes de la moda. Aprovechar los descuentos de finales de noviembre te permite invertir en una prenda protagonista de temporada sin que el presupuesto se dispare antes de las fiestas. En Mango encontrarás sus modelos más virales con descuento.

Rosalía luciendo una chaqueta afgana | Gtres

Un secador iónico

Los secadores con tecnología iónica se han convertido en un básico para reducir el encrespamiento, acelerar el secado y cuidar el brillo del cabello frente al calor. Además, ahora se han puesto de moda los accesorios que permiten moldear el pelo con aire caliente, evitando así su rotura. Al tratarse de un pequeño electrodoméstico de belleza con una inversión inicial algo mayor, las temporadas de rebajas resultan ideales para conseguir un modelo de calidad a un coste mucho más ajustado. Marcas como EOLUX o Cecotec tienen buenos descuentos este Black Friday.

Secador iónico y accesorios | EOLUX

Un eBook

Para quienes devoran historias en cualquier lugar o viajan con frecuencia, un lector de libros electrónicos es un regalo práctico, ligero y duradero que permite llevar decenas de títulos encima. Los descuentos de estas fechas convierten este dispositivo en una opción muy apetecible tanto para lectores habituales como para quienes quieren retomar el hábito de la lectura en Navidad. En El Corte Inglés, FNAC o Amazon hay descuentos muy interesantes en este apartado.

eBook | iStock

Un masaje y spa

A veces el mejor regalo no ocupa espacio en casa, sino que ofrece un respiro en medio del ritmo diario. Un bono de masaje relajante o un circuito de spa es perfecto para desconectar del estrés y recargar pilas, y durante el Black Friday suelen lanzarse promociones y paquetes especiales que salen muy a cuenta de cara a regalar en Navidad o Reyes. Aire Ancient Baths, por ejemplo, ofrece un 15 % de descuento en sus packs de masaje, a cual más apetecible.

Spa | iStock

Entradas de teatro

Sorprender con entradas para una obra de teatro, un musical o un espectáculo en vivo es una forma estupenda de compartir un plan memorable en pareja, con amigos o en familia. En este Black Friday hay obras muy aclamadas que ofrecen descuentos, como Mamma Mia! en Barcelona o El Rey León en Madrid.