¿Qué es la estética tapestry? El tejido de sofá clásico que llegará a tu armario este otoño

Seguro que con la llegada del frío has empezado a ver multitud de prendas que parecen sacadas del armario de la abuela, pero lo cierto es que son la última tendencia. Se llama estética tapestry (o tapicería) y promete ser una de las modas que inunden las calles durante este otoño e invierno.

Se trata de vestidos, chaquetas y blusas confeccionados con tejidos que recuerdan a un sofá clásico o a un sillón tapizado. Jacquards, estampados florales y toda esa estética ornamental tan típica de los muebles de época se convierten ahora en el estampado estrella de los looks de la temporada. Y aunque hayamos hablado de la estética "de la abuela", lo cierto es que podemos mirar mucho más hacia atrás: a todos esos tapizados que lucían en las paredes de palacios y casas señoriales siglos atrás.

Según explican desde la firma Maksu, esta tendencia regresa con una clave importante: "No se trata de vestirse de arriba abajo como si se hubiera viajado directamente a otra época, como sucedió en su día con el Bridgertoncore. El tapestry se actualiza a través de tejidos ricos, dibujos de aire artístico y una cierta opulencia artesanal que funciona especialmente bien cuando se combina con prendas de líneas más sencillas. Una forma de recuperar la riqueza visual de estos estampados sin caer en un look excesivamente vintage".

Así se lleva la tendencia tapestry

Las chaquetas que combinan un estampado de estilo tapestry con elementos más modernos —como los puños con pelo al estilo de las chaquetas afganas— funcionan muy bien para crear looks de diario originales que rompen con la sobriedad habitual de los outfits otoñales e invernales.

También se llevan mucho en una clave más formal cuando se combinan con elementos boho, como un bolso con flecos, y otros de corte urbano como unos pantalones cargo.

Otra gran opción para incorporar la tendencia a tus estilismos sin necesidad de realizar una gran inversión son los pañuelos. Existen infinidad de propuestas en el mercado: tan solo tendrás que buscar aquella que mejor enlace con el resto de prendas de tu vestidor.

Para las más atrevidas, no hay nada más cool que hacerse con un pantalón de inspiración tapiz. Un modelo de flores, por ejemplo, se convertirá sin lugar a dudas en el gran protagonista del look, lo combines con lo que lo combines.

Por último, de cara a eventos y citas especiales, un total look puede ser la opción ganadora —como la propuesta que abre este vídeo y que se puede encontrar en Zara—.