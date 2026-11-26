Marius Borg, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, intenta recuperar cierta normalidad en su día a día mientras continúa enfrentándose a las consecuencias de su situación judicial.

El joven, de 29 años, ha encontrado trabajo como ebanista, una nueva ocupación que ha comenzado a desempeñar mientras cumple arresto domiciliario con una tobillera electrónica. Su incorporación al mundo laboral llega después de una sentencia que ha situado su vida personal en el centro de la actualidad y que ha provocado un importante revuelo en Noruega.

Borg fue condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones y maltrato a una de sus exparejas. Ahora, mientras espera que se celebre una nueva vista judicial, ha decidido centrar sus esfuerzos en esta nueva etapa profesional. Te contamos todas las novedades en este artículo.

Marius Borg | Gtres

Un nuevo trabajo

La noticia ha trascendido a través de Alexander Greaker, uno de los abogados de Marius, que ha confirmado a la televisión pública noruega NRK que su cliente ya se ha incorporado a su nuevo puesto. De hecho, el joven habría completado su primera jornada esta misma semana con buenas sensaciones. Su representante, sin embargo, ha preferido mantener en secreto el nombre de la empresa para la que trabaja.

No es la primera vez que Borg se adentra en el mundo laboral. Antes de este nuevo empleo, había trabajado como modelo, mecánico y en una revista, además de colaborar con una empresa dedicada a las aplicaciones para fiestas.

En el ámbito académico, terminó sus estudios de secundaria, aunque dejó a medias la carrera de Administración de Empresas. Por el momento, tampoco había trascendido que tuviera experiencia profesional en el sector de la madera.

Marius Borg | Gtres

Su abogado ha explicado que el joven atraviesa ahora una situación diferente a la de hace unas semanas y que quiere concentrarse en su trabajo. Una circunstancia que también ha influido en la postura de su defensa ante la próxima revisión de su situación de prisión preventiva, ya que no tienen previsto oponerse a que se prolongue.

La sentencia y un nuevo juicio

El caso de Marius Borg ha sido uno de los episodios más delicados para la familia real noruega en los últimos tiempos. El joven, nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe Haakon, llegó al proceso judicial acusado de 39 delitos. Finalmente, el tribunal lo consideró culpable de 34 de ellos y le impuso una pena de cuatro años de cárcel.

La resolución incluye dos delitos de violación, maltrato a una antigua pareja, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, incumplimiento de órdenes de alejamiento y distintas infracciones graves de tráfico. También tendrá que hacer frente al pago de 640.000 coronas noruegas, alrededor de 58.000 euros, en concepto de indemnización a cuatro víctimas.

Marius Borg | Gtres

La condena llegó después de que la Fiscalía solicitara siete años y siete meses de prisión. No obstante, el recorrido judicial del caso todavía no ha terminado. En febrero está previsto que se celebre un nuevo juicio de apelación, por lo que su situación podría volver a ser objeto de revisión.

Mientras tanto, Borg ha comenzado a trabajar y trata de mantener una rutina alejada de los focos mediáticos que han acompañado su caso desde que salieron a la luz las acusaciones.