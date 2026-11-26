Las redes sociales se han convertido en un escaparate de nuevas rutinas y tratamientos de belleza. Entre los dispositivos que han ganado protagonismo se encuentra la conocida como plancha de arrugas, un aparato para usar en casa que utiliza corriente galvánica para mejorar el aspecto de la piel y potenciar la acción de determinados cosméticos.

La experta en belleza y autocuidado Josefina, @soyjosefinaw en redes sociales, ha compartido un vídeo en Instagram en el que muestra cómo incorpora este dispositivo a su rutina facial. Según explica, realiza el tratamiento tres veces por semana y dedica unos minutos a trabajar distintas zonas del rostro, como el contorno de los ojos, la frente, los pómulos y los surcos nasogenianos.

Su método consta de dos pasos. Primero, prepara la piel durante dos minutos y, después, aplica un gel específico para utilizar el dispositivo. A continuación, realiza movimientos ascendentes durante aproximadamente tres minutos, combinando el producto con la corriente galvánica.

Mujer tratándose la piel en casa | Pexels

Qué es y cómo funciona

Aunque su nombre pueda resultar novedoso, la corriente galvánica lleva tiempo utilizándose en el ámbito de la estética. Se trata de una corriente eléctrica continua y de baja intensidad que se aplica sobre la piel mediante dispositivos específicos.

Su funcionamiento se basa principalmente en dos procesos. Por un lado, la desincrustación, que ayuda a ablandar y retirar el exceso de sebo y las impurezas acumuladas en los poros. Por otro, la iontoforesis, una técnica que utiliza la corriente eléctrica para favorecer la penetración de determinados ingredientes cosméticos ionizados.

Para realizar el tratamiento en casa es necesario utilizar un gel compatible con el aparato, ya que sirve como medio de conducción y puede contener principios activos destinados al cuidado facial.

¿Qué beneficios puede aportar a la piel?

Uno de los principales atractivos de estos dispositivos es que permiten incorporar un tratamiento facial desde casa, sin necesidad de acudir a un centro de estética. Entre sus posibles beneficios se encuentran una mejor absorción de determinados ingredientes cosméticos, una mayor hidratación y una mejora de la luminosidad y la textura de la piel.

También puede ayudar a que las líneas de expresión más finas se vean menos marcadas, especialmente cuando el tratamiento se combina con productos hidratantes. Sin embargo, conviene distinguir entre mejorar temporalmente el aspecto de las arrugas y eliminarlas: no hay que confundir sus posibles efectos cosméticos con un tratamiento capaz de revertir el envejecimiento.

En su publicación, Josefina asegura que la plancha de arrugas permite elevar, tratar, hidratar y nutrir las células desde el origen. También habla de un tratamiento cuyos resultados pueden durar hasta 15 años. No obstante, estas afirmaciones deben tomarse con cautela: no existe evidencia suficiente para asegurar que la corriente galvánica doméstica consiga modificar la piel a nivel epigenético o mantener sus resultados durante tanto tiempo.

Algunas precauciones

Aunque se trata de un procedimiento no invasivo, eso no significa que esté indicado para todo el mundo. Antes de utilizar uno de estos dispositivos es importante consultar las instrucciones del fabricante y comprobar qué productos son compatibles con el aparato.

Su uso puede provocar una ligera sensación de hormigueo o calor. Además, suele estar contraindicado en personas con marcapasos, determinados implantes metálicos en la zona de aplicación o epilepsia, así como durante el embarazo, según las indicaciones del dispositivo.

Tampoco debe utilizarse sobre heridas, erosiones o zonas de la piel irritadas. Ante cualquier duda, especialmente si existe alguna condición dermatológica, lo más recomendable es consultar con un profesional sanitario antes de incorporarlo a la rutina facial.