Aunque el 2.55 será para siempre el bolso más icónico de Chanel, lo cierto es que este último año las famosas e influencers se han obsesionado con otro modelo: el Chanel 25. Inspirado en el estilo hobo, con dos bolsillos exteriores y silueta flexible, encarna esa esencia effortless tan buscada en el street style. Una pieza de "elegancia práctica y natural", tal y como afirman desde la propia maison.

Tras casi dos años en el mercado, este diseño ha ampliado su oferta en todo tipo de acabados, tamaños y colores. Sea cual sea su versión, está claro que es un rotundo éxito en ventas. No obstante, su elevado precio —que oscila entre los 5500 y los 7300 euros— hace que la gran mayoría de los mortales nos limitemos a adorarlo en la distancia.

Afortunadamente, Mango ha lanzado en su colección de accesorios un modelo muy similar al deseado Chanel 25. No es de piel ni luce la icónica doble C, pero cuenta con acabado acolchado, dos bolsillos de parche laterales y un cierre fruncido con cordón que le otorgan un aspecto realmente parecido.

Su precio es de 39,99 euros y está disponible en dos colores: negro y marrón. Eso sí, el tono negro se encuentra actualmente agotado, una prueba más del enorme tirón que tiene el diseño original en el que se inspira.

Otras alternativas asequibles

El bolso hobo Juliet, de Guess, es otra gran opción inspirada en el Chanel 25. Aunque resulta más caro que el de Mango —su precio habitual es de 155 euros—, ofrece un acabado muy sofisticado. Lo mejor es que actualmente cuenta con descuento por Black Friday, por lo que puede conseguirse por 108,50 euros.

¿Qué bolso triunfará en 2027?

Si eres de las que prefiere adelantarse a las tendencias, entonces no conviene centrarse únicamente en clonar el Chanel 25, ya que a día de hoy parece tener un claro sucesor en la pasarela: los flap bags. Los bolsos con solapa, como el modelo maxi visto en la colección Otoño-Invierno 2026/2027 de Chanel, apuntan a convertirse en el nuevo relevo del hobo bag.

¿Con qué modelo sueñas tu?