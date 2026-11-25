El Gobierno ha aprobado una ampliación de varios permisos laborales que afectan a situaciones familiares importantes, como la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo o el cuidado de una persona enferma. La nueva normativa incorpora también un permiso específico para acompañar a quienes reciben la eutanasia y nuevas facilidades para atender a familiares en cuidados paliativos.

El Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca reforzar los derechos de los trabajadores y ofrecerles más tiempo para afrontar situaciones personales y familiares que requieren atención.

Entre los principales cambios destaca la ampliación del permiso por fallecimiento, que pasa a denominarse permiso por duelo, y el aumento de las semanas de permiso por nacimiento y cuidado del menor.

Familia cogida de la mano | Magnific

Permiso por duelo: diez días laborables

Una de las principales novedades afecta al permiso por fallecimiento de un familiar. A partir de ahora, este derecho pasa a llamarse permiso por duelo en caso de fallecimiento y se amplía hasta los diez días laborables para quienes pierdan a su cónyuge, pareja de hecho o un familiar de primer grado de consanguinidad, es decir, padres o hijos.

Estos días podrán cogerse de forma flexible dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. La medida pretende facilitar que los trabajadores dispongan de tiempo para afrontar el duelo sin tener que reincorporarse al trabajo pocos días después de perder a un ser querido.

Familiares en duelo | Magnific

También se amplía el permiso por fallecimiento de otros familiares, como tíos, abuelos, hermanos o cuñados, entre otros. En estos casos, pasa de dos a tres días laborables. Si es necesario desplazarse, se podrán añadir otros dos días, hasta un máximo de cinco.

Acompañar en la eutanasia

La nueva normativa incorpora también un permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la prestación de ayuda para morir. Este derecho estará disponible para el trabajador que haya sido designado para acompañarla.

Se trata de una nueva medida que busca facilitar que los trabajadores puedan acompañar a una persona cercana durante sus últimos momentos de vida, ofreciendo cobertura laboral para poder estar a su lado.

Manos cogidas | Magnific

Permiso por nacimiento y cuidado del menor

Otra de las modificaciones afecta a los permisos por nacimiento y cuidado del menor. El Gobierno amplía este derecho en una semana, por lo que pasa de 19 a 20 semanas para cada progenitor. En el caso de las familias monoparentales, la ampliación es de dos semanas: el permiso pasa de 32 a 34 semanas.

Además, la semana adicional podrá disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla ocho años. En concreto, este periodo flexible aumenta de dos a tres semanas para las familias con dos progenitores y de cuatro a seis semanas en el caso de las monoparentales.

Madre y padre con su bebé | Magnific

Más facilidades para cuidados paliativos

Por último, el Real Decreto-ley reconoce nuevos derechos para los trabajadores que necesiten atender a familiares en cuidados paliativos. En estos casos, podrán solicitar adaptaciones de la duración y distribución de su jornada, así como cambios en la organización del tiempo de trabajo o en la forma de prestar sus servicios.

Esta posibilidad se contempla cuando el cónyuge, la pareja de hecho o un familiar por consanguinidad hasta el segundo grado necesite cuidados paliativos. Asimismo, los períodos de reducción de jornada por esta causa no supondrán una disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Con estas medidas, el Ejecutivo amplía la protección laboral en diferentes momentos de la vida familiar, desde el nacimiento de un hijo hasta el acompañamiento durante el duelo o la enfermedad.