La cuenta atrás para la Navidad ya está en marcha y los calendarios de adviento vuelven a convertirse en los grandes protagonistas de diciembre. Aunque los escaparates se llenan de versiones de belleza, chocolate o juguetes con precios cada vez más elevados, fabricar el tuyo propio sigue siendo la alternativa más económica, sostenible y personalizable.

No necesitas comprar kits especiales ni tener grandes dotes para las manualidades: basta con echar un vistazo por los cajones de casa para montar una estructura vistosa en apenas una tarde. Aquí tienes cinco ideas prácticas utilizando materiales que seguro tienes a mano.

Calendario de Adviento | Unsplash

1. El clásico de pinzas de la ropa y sobres de papel

Es una de las opciones más limpias y minimalistas, perfecta si tienes poco espacio. Solo necesitas un trozo de cuerda de yute, lana gruesa o una cinta decorativa, 24 pinzas de la ropa (si son de madera, mucho mejor) y 24 sobres pequeños o bolsitas de papel.

Cómo montarlo: Cuelga el cordel en una pared despejada o en el lateral de una estantería formando una guirnalda, escribe los números del 1 al 24 en cada sobre y sujétalos con las pinzas.

Cuelga el cordel en una pared despejada o en el lateral de una estantería formando una guirnalda, escribe los números del 1 al 24 en cada sobre y sujétalos con las pinzas. Qué meter dentro: Al ser planos, funcionan genial para vales de planes caseros ("vale por una noche de peli y manta", "hoy eliges tú la cena"), fotografías impresas o pequeñas chocolatinas.

2. Un abeto gigante con rollos de papel higiénico

Antes de tirar los tubos de cartón del papel higiénico o de cocina, guárdalos durante unas semanas: al juntar 24 unidades puedes construir la estructura perfecta para un calendario de adviento tridimensional en la pared o sobre una mesa.

Cómo montarlo: Pinta los 24 tubos de color verde (o fórralos con restos de papel de regalo) y pégalos entre sí por los laterales formando una gran pirámide con silueta de árbol de Navidad, añadiendo un par de rollos extra en la base a modo de tronco. Mete una sorpresa dentro de cada tubo y sella las bocas pegando círculos de papel fino numerados del 1 al 24. Cada mañana de diciembre solo habrá que perforar con el dedo la casilla del día correspondiente para descubrir qué esconde.

Rollos de papel higiénico | iStock

3. Tarros de cristal numerados sobre una bandeja

Los botes de conservas, yogures de cristal o mermeladas que acumulas en la cocina pueden transformarse en un calendario de adviento de sobremesa muy vistoso, ideal si quieres esconder pequeños objetos con algo más de volumen.

Cómo montarlo: Necesitarás 24 tarros limpios y sin etiquetas. Si no son opacos, envuelve cada detalle en papel de seda o periódico antes de meterlo dentro para mantener el factor sorpresa hasta el último momento. Después, pinta las tapas o pega sobre ellas una pegatina con los números del 1 al 24 y agrúpalos todos juntos sobre una bandeja bonita a modo de centro de mesa: cada día bastará con buscar el bote con la fecha correspondiente y desenroscarlo.

4. Vasos de papel colgados o en bandeja

Si te han sobrado vasos de cartón de algún cumpleaños o celebración, ya tienes los 24 compartimentos resueltos.

Cómo montarlo: Tienes dos alternativas. La primera consiste en perforar dos pequeños agujeros en el borde superior de cada vaso para pasar una cuerda y colgarlos como farolillos. La segunda, aún más sencilla, pasa por colocarlos boca arriba sobre una tabla o cartón grande y tapar la boca de cada vaso con papel de seda sujeto con una goma elástica.

5. Calcetines desparejados en una percha

Todos tenemos en el armario ese cajón lleno de calcetines que han perdido a su pareja. Dales una segunda vida creando una versión inspirada en las chimeneas navideñas.

Cómo montarlo: Cuelga los 24 calcetines de una percha de madera utilizando pinzas o lazos, añade una pequeña etiqueta de cartulina con el número correspondiente en cada uno y cuelga el conjunto del pomo de una puerta o de un perchero de pie.

Calcetín Navidad | iStock

¿Con qué rellenarlo sin gastar de más?

Para que el calendario sea realmente económico, alterna pequeños detalles materiales con propuestas sin coste. Combinar bombones, infusiones variadas, muestras de cosmética que tengas guardadas por casa, notas manuscritas y planes en familia o en pareja hará que cada día del mes tenga un toque especial sin que lo note tu bolsillo.