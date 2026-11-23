La subida de los precios no solo se nota en la cesta de la compra o en las facturas del hogar. También ha cambiado la forma en la que muchos españoles disfrutan de su tiempo libre. Salir a cenar, tomar algo o apuntarse a un plan con amigos supone cada vez más tener en cuenta cuánto dinero podemos gastar.

Tanto es así que uno de cada cinco españoles reconoce haber gastado más de lo previsto para no quedarse fuera de una actividad social. Una situación que afecta especialmente a los jóvenes, entre quienes la cifra alcanza el 32%.

El 36% de la población asegura haber aumentado su gasto en actividades sociales durante 2026, frente al 25% que lo ha reducido, y es que la presión económica empieza a notarse en la organización de los encuentros.

Así lo recoge el Observatorio Consumo y Vida Social de SumUp, elaborado junto a YouGov a partir de una encuesta a 1.088 adultos en España y con datos comparativos de otros cinco países europeos. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Grupo de amigos | Magnific

Los españoles buscan alternativas

Renunciar a la vida social no siempre es la primera opción. Ante el encarecimiento de los planes, muchos españoles prefieren buscar alternativas que les permitan seguir quedando sin que el presupuesto se resienta demasiado.

De hecho, el 40% reconoce que pide menos comida o evita los extras cuando sale con otras personas. Otro 39% busca descuentos, ofertas o promociones de cashback, mientras que el 35% apuesta por actividades gratuitas o de bajo coste. También hay quienes prefieren conocer de antemano cuánto tendrán que pagar: un 33% pregunta por el precio antes de aceptar una invitación y otro 33% propone planes más económicos.

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Aun así, los problemas de presupuesto hacen que algunas personas terminen cambiando sus planes. El 36% afirma haber rechazado, cancelado o modificado algún encuentro por motivos económicos con bastante o mucha frecuencia.

Una fuente de tensión entre amigos

Compartir tiempo con amigos también significa ponerse de acuerdo sobre cuánto gastar. Y cuando los presupuestos son diferentes, elegir un restaurante o una actividad puede convertirse en una decisión incómoda. De hecho, según el estudio, el 20% de los españoles ha gastado más dinero del que tenía previsto para poder participar en un plan con su grupo.

El 17% reconoce haber rechazado o abandonado una actividad por motivos económicos. Sin embargo, también aparecen soluciones para evitar que alguien se quede fuera: el 28% asegura que en su entorno cada persona suele pagar lo que ha consumido, mientras que el 26% ha vivido situaciones en las que el grupo ha optado por un plan más barato para adaptarse al presupuesto de todos.

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La incomodidad de repartir la cuenta

Las diferencias económicas no desaparecen cuando termina el encuentro. De hecho, uno de los momentos que más problemas genera entre amigos llega cuando toca pagar. Para el 45% de los españoles, decidir cómo dividir la cuenta es una de las principales dificultades a la hora de compartir gastos.

Además, el 40% reconoce haber pagado más de lo que le correspondía para evitar una situación incómoda. A otro 40% le cuesta ponerse de acuerdo con el resto sobre cuánto gastar antes de hacer un plan, mientras que el 38% tiene dificultades para decir que una actividad es demasiado cara.

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También hay problemas cuando alguien adelanta el dinero y después tiene que reclamar su parte. El 37% señala que le resulta complicado pagar por adelantado y esperar a que los demás le devuelvan el importe. Una situación que puede generar más de un momento incómodo, especialmente cuando hay que recordar a alguien que todavía tiene una deuda pendiente.

Pagar en tarjeta

Ante estas situaciones, las herramientas digitales pueden facilitar la organización del dinero. De hecho, el 36% de los españoles afirma ser más consciente de lo que gasta cuando paga con tarjeta o con el móvil que cuando utiliza efectivo.

Entre las funciones que más valoran los consumidores destacan las notificaciones instantáneas con el importe de cada compra y el saldo disponible (19%), la consulta de los gastos mensuales en tiempo real (16%) y los resúmenes semanales de movimientos (15%).

Además, para el 40% es especialmente importante poder consultar de forma clara en qué se gasta el dinero. Una muestra de que, aunque los españoles no quieren renunciar a sus planes con amigos, cada vez prestan más atención a lo que cuesta mantener su vida social.