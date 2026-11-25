016, TELÉFONO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Así te puede ayudar la terapia si has vivido una relación de maltrato
Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordamos que la violencia de género deja huellas que no siempre se ven. La terapia psicológica puede ayudarte a sanarlas.
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Salir de una relación de maltrato es un paso enorme, pero no siempre es el último. Muchas mujeres siguen sintiendo culpa, miedo o vergüenza mucho después de haber cortado el vínculo. También es frecuente dudar de una misma, minimizar lo vivido o pensar que no fue para tanto. Son reacciones normales ante una experiencia traumática, y no son culpa tuya.
La violencia de género no es solo física. El control, la humillación, el aislamiento o la manipulación desgastan poco a poco la autoestima y la confianza en el propio criterio. Por eso, recuperarse lleva tiempo y suele necesitar acompañamiento profesional.
¿Qué se trabaja en terapia?
- Entender lo que pasó. Ponerle nombre al maltrato ayuda a soltar la culpa y a ver con claridad la dinámica que viviste.
- Recuperar la autoestima. Volver a reconocer tu valor, tus capacidades y tu derecho a decidir.
- Gestionar las secuelas emocionales. Reducir la ansiedad, el miedo, los problemas de sueño o los recuerdos que invaden.
- Aprender a poner límites. Identificar señales de alerta y construir relaciones sanas y seguras.
- Reconstruir tu proyecto de vida. A tu ritmo, en un espacio confidencial y sin juicios.
Pedir ayuda no es un signo de debilidad. Es un acto de valentía y de cuidado hacia ti misma. Sanar es posible, y no tienes que hacerlo sola.
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Si estás viviendo una situación de violencia, llama al 016. Es gratuito, confidencial y atiende las 24 horas, también por WhatsApp en el 600 000 016. En caso de peligro inmediato, llama al 112.
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