Salir de una relación de maltrato es un paso enorme, pero no siempre es el último. Muchas mujeres siguen sintiendo culpa, miedo o vergüenza mucho después de haber cortado el vínculo. También es frecuente dudar de una misma, minimizar lo vivido o pensar que no fue para tanto. Son reacciones normales ante una experiencia traumática, y no son culpa tuya.

La violencia de género no es solo física. El control, la humillación, el aislamiento o la manipulación desgastan poco a poco la autoestima y la confianza en el propio criterio. Por eso, recuperarse lleva tiempo y suele necesitar acompañamiento profesional.

Mujer en una sesión de terapia psicológica | Pexels

¿Qué se trabaja en terapia?

Entender lo que pasó. Ponerle nombre al maltrato ayuda a soltar la culpa y a ver con claridad la dinámica que viviste.

Ponerle nombre al maltrato ayuda a soltar la culpa y a ver con claridad la dinámica que viviste. Recuperar la autoestima. Volver a reconocer tu valor, tus capacidades y tu derecho a decidir.

Volver a reconocer tu valor, tus capacidades y tu derecho a decidir. Gestionar las secuelas emocionales. Reducir la ansiedad, el miedo, los problemas de sueño o los recuerdos que invaden.

Reducir la ansiedad, el miedo, los problemas de sueño o los recuerdos que invaden. Aprender a poner límites. Identificar señales de alerta y construir relaciones sanas y seguras.

Identificar señales de alerta y construir relaciones sanas y seguras. Reconstruir tu proyecto de vida. A tu ritmo, en un espacio confidencial y sin juicios.

Pedir ayuda no es un signo de debilidad. Es un acto de valentía y de cuidado hacia ti misma. Sanar es posible, y no tienes que hacerlo sola.

Si estás viviendo una situación de violencia, llama al 016. Es gratuito, confidencial y atiende las 24 horas, también por WhatsApp en el 600 000 016. En caso de peligro inmediato, llama al 112.